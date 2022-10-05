https://ukraina.ru/20221005/1039417001.html

"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ

"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ - 05.10.2022 Украина.ру

"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ

Освобождение новых регионов России стало возможным благодаря российским военным, которые не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"

2022-10-05T16:14

2022-10-05T16:14

2022-10-05T16:14

владимир путин

новости

освобожденные

регионы

лнр

днр

запорожская область

херсонская область

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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. За вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В среду, 5 октября, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.Путин добавил, что план помощи новым территориям будет комплексным, включая медпомощь, спорт, образование.Также президент подчеркнул, что в России одинаково относятся как к русским, так и к украинцам, а также в стране с уважением относятся к украинскому языку.В то же время глава государства напомнил, что только на Украине идеи неонацизма возвеличили и возвели на национальный уровень.

https://ukraina.ru/20221005/1039414536.html

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владимир путин, новости, освобожденные, регионы, лнр, днр, запорожская область, херсонская область