https://ukraina.ru/20221005/1039417001.html
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ - 05.10.2022 Украина.ру
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
Освобождение новых регионов России стало возможным благодаря российским военным, которые не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
2022-10-05T16:14
2022-10-05T16:14
2022-10-05T16:14
владимир путин
новости
освобожденные
регионы
лнр
днр
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039287147_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_11dda2f9b72725a6a68963ea4db34a58.jpg
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. За вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В среду, 5 октября, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.Путин добавил, что план помощи новым территориям будет комплексным, включая медпомощь, спорт, образование.Также президент подчеркнул, что в России одинаково относятся как к русским, так и к украинцам, а также в стране с уважением относятся к украинскому языку.В то же время глава государства напомнил, что только на Украине идеи неонацизма возвеличили и возвели на национальный уровень.
https://ukraina.ru/20221005/1039414536.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039287147_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_ac3a762157ebf4890d416f7fa8ba2608.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, освобожденные, регионы, лнр, днр, запорожская область, херсонская область
Владимир Путин, Новости, освобожденные, регионы, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Херсонская область
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
Освобождение новых регионов России стало возможным благодаря российским военным, которые не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
"Что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже по-разному говорили на этот счет, вот то, что сейчас возможно, это стало возможно благодаря российской армии и тем ребятам, которые своей жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу и ваших детей", - сказал президент.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. За вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
В среду, 5 октября, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.
"Меня результаты референдума на освобожденных территориях порадовали, итоги более чем убедительные и прозрачные и не подлежат никакому сомнению", - резюмировал глава государства.
Путин добавил, что план помощи новым территориям будет комплексным, включая медпомощь, спорт, образование.
Также президент подчеркнул, что в России одинаково относятся как к русским, так и к украинцам, а также в стране с уважением относятся к украинскому языку.
В то же время глава государства напомнил, что только на Украине идеи неонацизма возвеличили и возвели на национальный уровень.