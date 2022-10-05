"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ - 05.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221005/1039417001.html
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ - 05.10.2022 Украина.ру
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
Освобождение новых регионов России стало возможным благодаря российским военным, которые не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
2022-10-05T16:14
2022-10-05T16:14
владимир путин
новости
освобожденные
регионы
лнр
днр
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039287147_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_11dda2f9b72725a6a68963ea4db34a58.jpg
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. За вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В среду, 5 октября, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.Путин добавил, что план помощи новым территориям будет комплексным, включая медпомощь, спорт, образование.Также президент подчеркнул, что в России одинаково относятся как к русским, так и к украинцам, а также в стране с уважением относятся к украинскому языку.В то же время глава государства напомнил, что только на Украине идеи неонацизма возвеличили и возвели на национальный уровень.
https://ukraina.ru/20221005/1039414536.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039287147_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_ac3a762157ebf4890d416f7fa8ba2608.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, новости, освобожденные, регионы, лнр, днр, запорожская область, херсонская область
Владимир Путин, Новости, освобожденные, регионы, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Херсонская область

"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ

16:14 05.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Освобождение новых регионов России стало возможным благодаря российским военным, которые не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
"Что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже по-разному говорили на этот счет, вот то, что сейчас возможно, это стало возможно благодаря российской армии и тем ребятам, которые своей жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу и ваших детей", - сказал президент.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. За вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
В среду, 5 октября, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.
"Меня результаты референдума на освобожденных территориях порадовали, итоги более чем убедительные и прозрачные и не подлежат никакому сомнению", - резюмировал глава государства.
Путин добавил, что план помощи новым территориям будет комплексным, включая медпомощь, спорт, образование.
Также президент подчеркнул, что в России одинаково относятся как к русским, так и к украинцам, а также в стране с уважением относятся к украинскому языку.
В то же время глава государства напомнил, что только на Украине идеи неонацизма возвеличили и возвели на национальный уровень.
байрактар Bayraktar TB2
16:06
Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под НиколаевомВ Николаевской области ударом ракеты "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2". Об этом 5 октября сообщили в Минобороны РФ
 
Владимир ПутинНовостиосвобожденныерегионыЛНРДНРЗапорожская областьХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
16:27Псевдореформа ООН: незападный мир, ядерная повестка и провокации Запада
16:20Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине
16:18Что было и о чем говорили на Генассамблее ООН. Замглавы МИД о том, что осталось за кулисами переговоров
16:14"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФ
16:13Global Times: Маск может убедиться на собственном опыте, чего стоит американская "свобода слова"
16:06Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом
16:00Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября
15:34Наёмник из Ирландии погиб в бою в Харьковской области
15:30Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять!
15:06"Чтобы добить Европу". Джеффри Сакс признался, что газопроводы взорвали американцы
15:05Патрушев: против России воюет блок НАТО
15:03На карту может быть поставлена судьба Донецка. Баранец о том, как избежать трагедии. Видео
14:47"Доступ к воде": США подталкивают Украину к решающему сражению на юге - СМИ
14:42О чем херсонцы просят Бога - спецрепортаж
14:36Сергей Меняйло: Война идет не с Украиной и не с украинцами, а с возродившимся нацизмом
14:33ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие
14:30Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе
14:18Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине
14:01Запустить Запорожскую АЭС несложно, но есть препятствие — власти
Лента новостейМолния