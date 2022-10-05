https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html

Актуальная социология: отопительный сезон, бомбоубежища, ЕС и НАТО

Актуальная социология: отопительный сезон, бомбоубежища, ЕС и НАТО - 05.10.2022 Украина.ру

Актуальная социология: отопительный сезон, бомбоубежища, ЕС и НАТО

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T12:06

2022-10-05T12:06

2022-10-05T12:33

украина

социология

отопительный сезон

бомбоубежища

ес

нато

эксклюзив

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Как мы неоднократно обращали внимание, украинская пропаганда работает вполне эффективно, потому социология постоянно фиксирует высокий уровень социального оптимизма. Такая ситуация была в то время, когда СВО только началась и украинское общество было в шоке, и уж тем более сейчас — когда ВСУ наступают.3 октября Киевский международный институт социологии опубликовал данные телефонного опроса 1025 граждан Украины, проведённого 7−13 сентября. Формально исследование проводилось во всех регионах, кроме Крыма, ДНР и ЛНР, но, понятно, не была охвачена значительная часть территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Темой исследования была готовность к отопительному сезону.Понятие «отопительный сезон» уже несколько десятилетий вызывает повышение уровня тревожности у украинцев. Климат на Украине мягкий, но даже если температура не падает до −30 (а такое тоже бывает даже в южных регионах страны), отсутствие отопления — вещь неприятная. Тем более сейчас — когда непонятно, какая будет ситуация с запасами топлива и работой централизованных систем отопления.71% опрошенных полагает, что их домохозяйство полностью или в основном готово к отопительному сезону.Лучше всего ситуация оценивается в Западном регионе — 78%, хуже всего — в Восточном, где относительно большое количество разрушений (60%). Но в целом значительно выше половины.Наиболее высокая оценка готовности к отопительному сезону в сельской местности (74%), что естественно — там люди сами обеспечивают эту готовность. Хуже всего (63%) ситуация в средних (20−99 тыс. жителей) городах, но она и раньше была такой — в подавляющем большинстве подобных населённых пунктов с 90-х нет централизованного горячего водоснабжения.В целом, однако, ситуация достаточно оптимистичная: на фоне разговоров о тяжёлой зиме, которую предстоит пережить даже богатой Европе, украинцы чувствуют себя вполне нормально. Например, британские энергетические компании предостерегают, что 40% семей могут столкнуться с «топливной бедностью» — не смогут себе позволить отопление жилья. Это, правда, даже не статистика, а оценка (могут столкнуться, а могут и не столкнуться) и сравнивать эту цифру с социологическими данными некорректно.Второй вопрос касался наличия убежищ. На их наличие указали только 56% опрошенных, но 14% сообщили, что они находятся в плохом состоянии. Тут, кстати, трудно сказать, что значит «плохое состояние» — если оно захламлено, но имеет прочные двери и работающую вентиляцию, так, может, не такое уж оно и плохое...Лучше всего обеспечены убежищами западные регионы страны (63%) и большие (свыше 100 тыс. жителей) города (61%). Хуже всего — южные регионы (47%) и сёла (51%). Такое распределение опять же не должно удивлять — как правило убежища размещены в городской застройке и представляют собой специально оборудованные подвалы больших домов и крупные инженерные сооружения (метро, например).Также 3 октября были опубликованы результаты опроса, проведённого 1−2 октября среди 2000 граждан Украины социологической группой «Рейтинг». Тема исследования — внешнеполитические ориентации.Результаты предсказуемо рекордные.Вступление Украины в ЕС поддерживает 86% — показатель не самый большой (исторический максимум был в конце марта — 91%), но гораздо выше, чем очень высокий, показатель января — 65%.А вот показатель поддержки вступления в НАТО побил рекорд за всё время наблюдений — 83% (в январе — 60%), противников же вступления в НАТО всего 4%. Тут сработали три фактора: надежда на то, что НАТО защитит от «российской агрессии»; энтузиазм в связи с подачей Украиной заявки на вступление в НАТО 30 сентября (украинцы подумали, что это не самодеятельность киевских правителей, а согласованный с США шаг); «спираль умолчания» — выступать против европейского и евроатлантического выбора в современной Украине небезопасно.

https://ukraina.ru/20220825/1038100336.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

украина, социология, отопительный сезон, бомбоубежища, ес, нато, эксклюзив