https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html

Роман Сапоньков: Если не будет подкрепления и ротации, на Херсонском направлении нас ждет второй Изюм

Роман Сапоньков: Если не будет подкрепления и ротации, на Херсонском направлении нас ждет второй Изюм - 05.10.2022 Украина.ру

Роман Сапоньков: Если не будет подкрепления и ротации, на Херсонском направлении нас ждет второй Изюм

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T05:06

2022-10-05T05:06

2022-10-05T05:06

украина

россия

спецоперация

херсон

херсонская область

сво

всу

наступление

контрнаступление

интервью

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Кризис обороны пока не преодолен, нужно создавать две или три линии обороны для купирования прорывов, считает работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Роман, мы знаем, что обстановка сейчас непростая на фронтах, как дела на Бериславском участке? Держим оборону?— Начну с того, что в самом Херсоне все спокойно. Впервые за много дней, может быть, даже недель, в течении дня [вторник, 4 октября - Ред.] не слышно никаких ударов украинской артиллерии. Подозрительная тишина, естественно, это сильно напрягает, потому что причины ударов не были исключены.Линия фронта не была отодвинута, не были уничтожены украинские подразделения. Это подготовка к чему-то большому, это уже очевидно, с учетом последних событий. Касательно бериславского направления, там, к сожалению, кризис обороны не преодолен.Сегодня поступила информация, что ВСУ заняли Дудчаны, несмотря на то, что был взорван мост через дамбу и там довольно широкая водная поверхность. Это не помогло, довольно оперативно ВСУ переправились, завязали бой, наши подразделения Дудчаны покинули. Это неприятно, потому что это был рубеж обороны по воде, который должен был долго держаться.Развитие этого удара на бериславском участке в ближайшее время почти наверняка создаст кризис обороны Великой Александровки – населенного пункта, который оказывается в полуохвате. Потому что ВСУ выходят на линии снабжения Берислав-Давыдов брод, соответственно, с другой стороны, со стороны Сухого ставка, ВСУ уже месяц удерживают плацдарм.И роккада – дополнительная дорога вдоль фронта, которая идет от Давыдова брода вдоль реки Ингулец, она тоже перерезана вот этим плацдармом. Таким образом, выход ВСУ в случае продолжения наступления, если оно не остановится в ближайшее время, нависает над линией снабжения на Давыдов брод и Великую Александровку. И оттуда наши войска просто отойдут, чтобы не потерять и не оказаться в окружении.Это будет громаднейший кризис и катастрофа сродни харьковской, то есть, это будет оставлен весь север Херсонской области по правому берегу. Нас прижмут к Днепру, и мы оттуда тоже уйдем.Очень хочется надеяться, что до этого не дойдет, и что сейчас все-таки произойдет перегруппировка, потому что такой сценарий должны были просчитывать в Генштабе и к нему готовиться.Сейчас мы следим за обстановкой внимательно, надеемся, что сможем перестроить оборону, которая рухнула на бериславском направлении. 126-ая бригада была откинута. Наши воины дрались до последнего, но неумолимая логика войны говорит, что, несмотря на героизм и мужество, попав в окружение, надо отходить.Отходили относительно организованно, пленных и убитых на кадрах практически нет. По моим источникам, я знаю, что потери минимальные, в основном раненные, чаще всего – легко раненные. Своих раненных вынесли.Поэтому, слава богу, что отход был организованный. После отдыха и перегруппировки я думаю, что 126-ая бригада опять будет в строю. Наше внимание приковано к линии обороны, как она будет выстроена.— Где она будет, предположительно?— Трудно точно сказать. Она будет явно к югу от Дудчан, если она дойдет до Берислава, это будет значить, что мы потеряли Великую Александровку. Поэтому, очень надеюсь, что будет рядом, хотя бы по линии Каменка-Кочеровка. Потому что, если даже до Горностаевки они дойдут, это будет нависание над флангами Великой Александровки. Им даже до Берислала не надо будет доходить, чтобы мы ушли с этого направления.— Это, я так понимаю, именно так события развиваются из-за большого численного преимущества со стороны ВСУ?— Да, пока не можем сказать, какое именно преимущество численное. Была сильно растянута линия фронта, не проведена ротация. Противник активно вел разведку боем все эти 7 месяцев, не считаясь с потерями. Наши отвечали, огрызались, но у противника есть возможность ротации, восполнения потерь сразу.Та же 128-ая горно-пехотная Закарпатская бригада была выбита в конце августа настолько, что объявляли траур по погибшим. Сейчас она успешно наступала, то есть, явно провели ротацию или какие-то резервы были. Мы этого не знаем. У нас ничего подобного сделано не было. Люди, которые в марте заняли эти позиции, они сидят безвылазно.Пока нет ротации, людей сменять некем. Если бы были хотя бы разные батальоны или полки в рамках одной бригады, заходили на позиции, потом отходили в тыл, они были знали местность, характер противника и способы борьбы с ним. Ну а в случае, если передовые отряды отступают, их сзади подпирают уже прошедшие боевое слаживание.Ничего такого пока нет, мы сидим ждем какого-то чуда, у нас выбивают отлично обученный состав, профессиональную армию. Они заканчиваются, их потом становится критично мало для такого расстояния фронта. Противник просто их обходит, нащупав дырку в обороне, там 15 человек сидит в одной деревне, 20 человек в другой, а между ними 2 километра. Они простреливаются тяжелой "стрелковкой", вроде не должны пройти.Но по факту, навалившись, враг массово проскакивает, прижимает боем к земле, на легком бронированном транспорте, типа тех же Хамви к нам в тыл.Защитники, которые держаться за свои позиции и готовы биться до конца, оказывается в окружении. То есть, противник у них глубоко в тылу, дальше их просто обходили, постоянно прессовали и сдерживали боем, чтобы они не успели перегруппироваться. В итоге, ночью, поняв, что они в глубоком окружении, наши прорывались с боем.Вот и весь секрет маневренной войны, которую мы увидели. Будь хотя бы несколько десятков танков, исход был бы другой.— Получается, сейчас наиболее логичные варианты продвижения противника - не вниз в сторону Берислава, а в стороны для окружения, в том числе, на запорожском направлении, чтобы отрезать нам снабжение?— Да, из того, что у них есть – переправа через Днепр вроде выглядит проблематично, но, учитывая последние события на фронте я уже ко всему готовлюсь, в том числе события под Дудчанами – как они форсировали водную преграду.Противник, который сейчас играет от нападения, у него, как вы правильно сказали, три направления, куда он может атаковать.Может продолжать атаковать на Берислав, может развернуться в право, атаковать в сторону Давыдова брода, пытаясь отрезать огромнейшие территории, то есть Великая Александровка и Давыдов брод.Может закрепиться, в случае, если наша оборона будет уплотняться и дальше переправляться на тот берег – в случае атаки со стороны Запорожья.Понимаете, противник сейчас владеет инициативой, мы ему просто подарили вот этот козырь, дали вклиниться уже на 35 километров в нашу оборону.Дальнейший замысел противника уже не мой уровень, варианты я предсказал, а что более, а что менее вероятно – я не такой специалист, чтобы рассуждать.— Что нам нужно сделать для поддержки? Задействована ли у вас ЧВК Вагнер, или еще какая-то помощь подойдет скоро?— На счет "Вагнера" не в курсе, они вроде на Донбассе со стороны Угледара работают массово. Здесь не знаю. Это, наверное, больше к командованию, не то, чтобы там я не хочу раскрыть военную тайну, я просто не специалист, у меня нет военного образования, тем более, академического, чтобы глобально судить.Но на мой взгляд, из того, что я вижу, это насыщение пехотой, оборудование рубежей, боевое слаживание. Так, чтобы резервы обстрелянные и участвующие в бою, были под рукой. И выстраивание хотя бы двух линий обороны, чтобы, если легкое бронированное подразделение прорывается на каком-то участке, чтобы это можно было резко купировать.Не только массовыми обстрелами из посадок артиллерии, потому что Хамви проскочили посадку и сели в другой – толком не заметишь.Тут против них должен быть тут против них должен воевать бронированный кулак. Те же танки, БМД, БМП даже – там пушка семиметровая может оставить серьезные повреждения по Хамви.Батальонно-тактическая группа чтобы была под рукой для купирования прорывов, пополнения тех потерь, которые мы несем.Сейчас странная ситуация, когда подразделение несет потери, сжимается так, что от роты остается 20 человек из 80, от батальона 60 из 240, а подкрепление не приходит. Поэтому не понятно, как такое возможно. Вот хотя бы от этого уйти и уже таких потерь не будет.Люди сделали всё, что могли, отмахиваются от противника 7 месяцев одним и тем же коллективом без сменяемости и без отдыха практически.Когда рота уменьшается в 4 раза, в том числе и раненные, и те, у кого закончился контракт, и убитые, были и пятисотые, чего греха таить. Это системная проблема, явно же можно насыщать контрактниками или добровольцами.— Будем надеяться, что сейчас после подписания документов о принятии области в состав РФ пойдет мощное подкрепление.— Да, оно прямо сейчас нужно, очень надеемся!— Пушилин сказал, что Красный Лиман будут возвращать. Что вы знаете об этом?— По поводу возврата - ну, дай бог. Армия, в первую очередь, второе - общество. Нужно увидеть, что есть успех, сейчас начала складываться боязнь наступления. Пропаганда украинская на этом всячески отплясывает и распространяет всякие гнусности по методичкам, как они называют, отработки наших патриотических каналов. Надо чтобы их срочно наколпачили.— А техника за последнее время не поступала? Те же Герань-2, он же Шахид-136 или другая техника, которая бы помогла?— Не могу сказать, потому что Герань-2 это другой оперативный уровень. Мне передают только что массово шумят над головой и уходят дальше. Они работают, о результативности не могу судить.— Если ВСУ пойдут в сторону Запорожья, их там хорошо встретят? Там укреплено все? Они же, наверное, хотят дойти до АЭС.— Нет, это не мое направление, знакомые говорят, что работы были проведены мощные, у них там более-менее все нормально и что на запорожском направлении они отмахивались достойно. Есть надежда, что там всё в порядке.

https://ukraina.ru/20221004/1039331253.html

https://ukraina.ru/20221004/1039315055.html

https://ukraina.ru/20221004/1039376978.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, спецоперация, херсон, херсонская область, сво, всу, наступление, контрнаступление, интервью