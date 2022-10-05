Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ - 05.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221005/1039371777.html
Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ - 05.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ
Россия не смогла отстоять Красный Лиман, потому что не получилось перебросить туда больше подразделений, поэтому главная задача ВС РФ является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые сейчас на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T05:23
2022-10-05T05:23
красный лиман
новости
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039246078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e866757831482720a048d4935d60498.jpg
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его мнению, самых опытных российских резервистов, кто недавно служил и имеет боевой опыт, нужно сейчас перебрасывать под Донецк и Луганск, "там на полигонах быстро дообучить и отправлять в боевые подразделения".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220930/1039266661.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039246078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be3fd92c41d1fd6e2229e4513ae81bad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
красный лиман, новости, всу
Красный Лиман, Новости, ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ

05:23 05.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия не смогла отстоять Красный Лиман, потому что не получилось перебросить туда больше подразделений, поэтому главная задача ВС РФ является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые сейчас на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.
В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.
Красный Лиман, они, если не ошибаюсь, штурмовали почти 2,5 недели, прежде чем смогли его взять. А мы туда толком не смогли перебросить ничего, потому что ничего не было кроме небольших подразделений. Поэтому я считаю, что главной задачей сейчас является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые воюют сейчас.
Владислав Шурыгин интервью
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его мнению, самых опытных российских резервистов, кто недавно служил и имеет боевой опыт, нужно сейчас перебрасывать под Донецк и Луганск, "там на полигонах быстро дообучить и отправлять в боевые подразделения".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 17:22
Что происходит на фронте в районе Красного Лимана
 
Красный ЛиманНовостиВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:23FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
08:09Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
08:00Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
07:53В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки"
07:45Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти
07:45Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина
07:38Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС
07:30Командир "Русского легиона", оборонявшего Красный Лиман, рассказал, где его отряд сейчас
07:29Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел
07:15Кнутов назвал условие для инфраструктурных войн
07:00Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск
06:45Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране
06:30Командир "Русского легиона", защищавшего Красный Лиман, объяснил, что помешало удержать город
06:15"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"
06:00Командир "Русского легиона" рассказал о реальном соотношении сил в Красном Лимане
05:53Ядерное оружие ничего особо не решит сейчас – Шурыгин
05:45Кнутов: новый британский король показал всему миру, кто совершил диверсию на "Северных потоках"
05:30Турецкий журналист вспомнил свои статьи о "гражданском фашистском путче" на Украине
05:23Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ
05:15Кнутов ответил, может ли русский "Посейдон" вызвать в США радиоактивное цунами
Лента новостейМолния