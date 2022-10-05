https://ukraina.ru/20221005/1039371777.html

Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ - 05.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ

Россия не смогла отстоять Красный Лиман, потому что не получилось перебросить туда больше подразделений, поэтому главная задача ВС РФ является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые сейчас на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру

2022-10-05T05:23

2022-10-05T05:23

2022-10-05T05:23

красный лиман

новости

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039246078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e866757831482720a048d4935d60498.jpg

В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его мнению, самых опытных российских резервистов, кто недавно служил и имеет боевой опыт, нужно сейчас перебрасывать под Донецк и Луганск, "там на полигонах быстро дообучить и отправлять в боевые подразделения".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220930/1039266661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

красный лиман, новости, всу