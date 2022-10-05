https://ukraina.ru/20221005/1039371777.html
Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ - 05.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ
Россия не смогла отстоять Красный Лиман, потому что не получилось перебросить туда больше подразделений, поэтому главная задача ВС РФ является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые сейчас на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T05:23
2022-10-05T05:23
2022-10-05T05:23
красный лиман
новости
всу
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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его мнению, самых опытных российских резервистов, кто недавно служил и имеет боевой опыт, нужно сейчас перебрасывать под Донецк и Луганск, "там на полигонах быстро дообучить и отправлять в боевые подразделения".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220930/1039266661.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
красный лиман, новости, всу
Военный эксперт объяснил, почему российские войска не смогли отбить Красный Лиман у ВСУ
Россия не смогла отстоять Красный Лиман, потому что не получилось перебросить туда больше подразделений, поэтому главная задача ВС РФ является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые сейчас на фронте, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.
В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.
Красный Лиман, они, если не ошибаюсь, штурмовали почти 2,5 недели, прежде чем смогли его взять. А мы туда толком не смогли перебросить ничего, потому что ничего не было кроме небольших подразделений. Поэтому я считаю, что главной задачей сейчас является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые воюют сейчас.
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его мнению, самых опытных российских резервистов, кто недавно служил и имеет боевой опыт, нужно сейчас перебрасывать под Донецк и Луганск, "там на полигонах быстро дообучить и отправлять в боевые подразделения".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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