"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войне - 04.10.2022 Украина.ру
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"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войне
"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войне - 04.10.2022 Украина.ру
"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войне
В Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, но проверят списки военнообязанных. Граждане государства должны уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою семью. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
2022-10-04T14:08
2022-10-04T14:08
новости
лукашенко
мобилизация
война
белоруссия
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В Белоруссии продолжат обучать резервистов и войска территориальной обороны. Каждый гражданин, который может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться, заявил Лукашенко. По его словам, это касается и мужчин, и женщин. "Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться", - сказал Лукашенко. Белорусские Вооруженные силы должны быть готовы защитить свою землю и государство, сказал Лукашенко. Резервистов в военкоматах проверяют не для того, чтобы "их куда-то направлять кого-то убивать", добавил он.
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новости, лукашенко, мобилизация, война, белоруссия
Новости, Лукашенко, мобилизация, война, Белоруссия

"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войне

14:08 04.10.2022
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
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В Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, но проверят списки военнообязанных. Граждане государства должны уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою семью. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
В Белоруссии продолжат обучать резервистов и войска территориальной обороны. Каждый гражданин, который может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться, заявил Лукашенко. По его словам, это касается и мужчин, и женщин.
"Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться", - сказал Лукашенко.
Белорусские Вооруженные силы должны быть готовы защитить свою землю и государство, сказал Лукашенко. Резервистов в военкоматах проверяют не для того, чтобы "их куда-то направлять кого-то убивать", добавил он.
Александр Лукашенко военная безопасность форма
13:53
Лукашенко отказался объявлять мобилизациюПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко отказался объявлять мобилизацию на военную службу. В стране делают выводы из российского опыта. Об этом глава белорусского государства заявил 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
 
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