https://ukraina.ru/20221004/1039308229.html

Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине

Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине - 04.10.2022 Украина.ру

Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине

Многие эксперты говорят о том, Соединенные Штаты могут передать ядерное оружие Украине, что в значительной мере ухудшит позиции РФ. Насколько это может соответствовать истине в в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-04T06:15

2022-10-04T06:15

2022-10-04T06:15

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депутат

евгений федоров

украина

ядерный

удар

ядерное оружие

россия

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Он пояснил, что любое применение Россией ядерного оружия по Украине приведет к резкому укреплению доллара, усилению американских союзников в Европе, мобилизации европейских государств против России. Именно в этом и заключается план Вашингтона, в ответ на это России нужно создать угрозу территории США, в том числе и ядерную."Формирование полетных заданий и демонстративное информирование, в том числе средств массовой информации, так называемых мер контроля - вы знаете, что у нас есть система взаимного контроля за ядерным оружием - позволит перенести обсуждение вопроса угрозы территории США в американские средства массовой информации и власти, что радикальным образом изменит систему противостояния", - считает депутат.Только тогда, резюмировал он, американцы начнут договариваться с Российской Федерацией, а до тех пор им это попросту будет не нужно.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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новости, депутат, евгений федоров, украина, ядерный, удар, ядерное оружие, россия