https://ukraina.ru/20221004/1039308229.html
Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине - 04.10.2022 Украина.ру
Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
Многие эксперты говорят о том, Соединенные Штаты могут передать ядерное оружие Украине, что в значительной мере ухудшит позиции РФ. Насколько это может соответствовать истине в в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T06:15
2022-10-04T06:15
2022-10-04T06:15
новости
депутат
евгений федоров
украина
ядерный
удар
ядерное оружие
россия
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Он пояснил, что любое применение Россией ядерного оружия по Украине приведет к резкому укреплению доллара, усилению американских союзников в Европе, мобилизации европейских государств против России. Именно в этом и заключается план Вашингтона, в ответ на это России нужно создать угрозу территории США, в том числе и ядерную."Формирование полетных заданий и демонстративное информирование, в том числе средств массовой информации, так называемых мер контроля - вы знаете, что у нас есть система взаимного контроля за ядерным оружием - позволит перенести обсуждение вопроса угрозы территории США в американские средства массовой информации и власти, что радикальным образом изменит систему противостояния", - считает депутат.Только тогда, резюмировал он, американцы начнут договариваться с Российской Федерацией, а до тех пор им это попросту будет не нужно.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, евгений федоров, украина, ядерный, удар, ядерное оружие, россия
Новости, депутат, Евгений Федоров, Украина, ядерный, удар, Ядерное оружие, Россия
Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
Многие эксперты говорят о том, Соединенные Штаты могут передать ядерное оружие Украине, что в значительной мере ухудшит позиции РФ. Насколько это может соответствовать истине в в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Мы имеем дело с профессиональными политиками Вашингтона, они дурака не валяют. Они специальным образом создают такую атмосферу. И, обратите внимание, все время говорят о применении ядерного оружия, тактического и всякого другого, на территории Украины. Это американский план, я вас уверяю! Американцы готовы доплатить миллиарды долларов, если кто-то в России будет проталкивать идею ударить по территории Украины. Угрозу надо создавать территории США, потому что территория Украины – это наша территория, нам там жить", - сказал депутат.
Он пояснил, что любое применение Россией ядерного оружия по Украине приведет к резкому укреплению доллара, усилению американских союзников в Европе, мобилизации европейских государств против России. Именно в этом и заключается план Вашингтона, в ответ на это России нужно создать угрозу территории США, в том числе и ядерную.
"Формирование полетных заданий и демонстративное информирование, в том числе средств массовой информации, так называемых мер контроля - вы знаете, что у нас есть система взаимного контроля за ядерным оружием - позволит перенести обсуждение вопроса угрозы территории США в американские средства массовой информации и власти, что радикальным образом изменит систему противостояния", - считает депутат.
Только тогда, резюмировал он, американцы начнут договариваться с Российской Федерацией, а до тех пор им это попросту будет не нужно.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь: