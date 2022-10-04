Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине - 04.10.2022 Украина.ру
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Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине - 04.10.2022 Украина.ру
Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
Многие эксперты говорят о том, Соединенные Штаты могут передать ядерное оружие Украине, что в значительной мере ухудшит позиции РФ. Насколько это может соответствовать истине в в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T06:15
2022-10-04T06:15
новости
депутат
евгений федоров
украина
ядерный
удар
ядерное оружие
россия
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Он пояснил, что любое применение Россией ядерного оружия по Украине приведет к резкому укреплению доллара, усилению американских союзников в Европе, мобилизации европейских государств против России. Именно в этом и заключается план Вашингтона, в ответ на это России нужно создать угрозу территории США, в том числе и ядерную."Формирование полетных заданий и демонстративное информирование, в том числе средств массовой информации, так называемых мер контроля - вы знаете, что у нас есть система взаимного контроля за ядерным оружием - позволит перенести обсуждение вопроса угрозы территории США в американские средства массовой информации и власти, что радикальным образом изменит систему противостояния", - считает депутат.Только тогда, резюмировал он, американцы начнут договариваться с Российской Федерацией, а до тех пор им это попросту будет не нужно.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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новости, депутат, евгений федоров, украина, ядерный, удар, ядерное оружие, россия
Новости, депутат, Евгений Федоров, Украина, ядерный, удар, Ядерное оружие, Россия

Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине

06:15 04.10.2022
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Многие эксперты говорят о том, Соединенные Штаты могут передать ядерное оружие Украине, что в значительной мере ухудшит позиции РФ. Насколько это может соответствовать истине в в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Мы имеем дело с профессиональными политиками Вашингтона, они дурака не валяют. Они специальным образом создают такую атмосферу. И, обратите внимание, все время говорят о применении ядерного оружия, тактического и всякого другого, на территории Украины. Это американский план, я вас уверяю! Американцы готовы доплатить миллиарды долларов, если кто-то в России будет проталкивать идею ударить по территории Украины. Угрозу надо создавать территории США, потому что территория Украины – это наша территория, нам там жить", - сказал депутат.
Он пояснил, что любое применение Россией ядерного оружия по Украине приведет к резкому укреплению доллара, усилению американских союзников в Европе, мобилизации европейских государств против России. Именно в этом и заключается план Вашингтона, в ответ на это России нужно создать угрозу территории США, в том числе и ядерную.
"Формирование полетных заданий и демонстративное информирование, в том числе средств массовой информации, так называемых мер контроля - вы знаете, что у нас есть система взаимного контроля за ядерным оружием - позволит перенести обсуждение вопроса угрозы территории США в американские средства массовой информации и власти, что радикальным образом изменит систему противостояния", - считает депутат.
Только тогда, резюмировал он, американцы начнут договариваться с Российской Федерацией, а до тех пор им это попросту будет не нужно.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостидепутатЕвгений ФедоровУкраинаядерныйударЯдерное оружиеРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
06:07Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР
06:00Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО
05:53"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную
05:45Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие
05:35Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
05:30Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
05:25Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
05:15Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года
05:07Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте
05:00Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
04:53"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман
04:45Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
04:37"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели
04:30"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте
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