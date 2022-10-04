https://ukraina.ru/20221004/1039301453.html
Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины
Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины - 04.10.2022 Украина.ру
Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины
Жители четырех областей Украины проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Каким образом это изменит ситуацию, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин
2022-10-04T04:00
2022-10-04T04:00
2022-10-04T04:00
новости
эксперт
голосование
жители
области
украина
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Эксперт подчеркнул, что у России теперь есть законное право применять все силы и средства для защиты своей территории. Также Подберезкин ответил на вопрос, что дальше ждать от украинской армии.Полностью интервью с Алексеем Подберезкиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220930/1039277005.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, голосование, жители, области, украина
Новости, эксперт, голосование, жители, области, Украина
Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины
Жители четырех областей Украины проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Каким образом это изменит ситуацию, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин
Эксперт подчеркнул, что у России теперь есть законное право применять все силы и средства для защиты своей территории. Также Подберезкин ответил на вопрос, что дальше ждать от украинской армии.
"Они идут в наступление, бросают последние резервы, вот ситуация вокруг Лимана очень тяжелая. Она будет постепенно разряжаться, потому что на том участке узком здорово в пользу Украины соотношение сил, там десять к одному. Но надолго их не хватит, это утилизация последних", - считает он.
Полностью интервью с Алексеем Подберезкиным можно прочитать здесь: