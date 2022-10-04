https://ukraina.ru/20221004/1039301453.html

Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины

Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины - 04.10.2022 Украина.ру

Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины

Жители четырех областей Украины проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Каким образом это изменит ситуацию, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин

2022-10-04T04:00

2022-10-04T04:00

2022-10-04T04:00

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Эксперт подчеркнул, что у России теперь есть законное право применять все силы и средства для защиты своей территории. Также Подберезкин ответил на вопрос, что дальше ждать от украинской армии.Полностью интервью с Алексеем Подберезкиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220930/1039277005.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, голосование, жители, области, украина