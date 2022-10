https://ukraina.ru/20221003/1039328621.html

НАТО открещивается от Украины. В ускоренном порядке

НАТО открещивается от Украины. В ускоренном порядке - 03.10.2022

НАТО открещивается от Украины. В ускоренном порядке

Журналисты не оставляют в покое генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и продолжают расспрашивать его: вступит ли Украина в Альянс по ускоренной процедуре? Но руководитель военно-политического блока, как и сразу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующей заявки, прямого ответа на этот вопрос не дал.«НАТО остаётся приверженной политике открытых дверей. Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами альянса», — заявил Столтенберг в эфире телеканала NBC.А пока членство Украины в НАТО поддержали всего 9 государств: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Черногория и Северная Македония — президенты которых выпустили совместное заявление на эту тему.Почему же Альянс не реагирует на многочисленные просьбы Зеленского о помощи, объяснил постоянный представитель ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг в комментарии журналу Der Spiegel: «Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях».Вступление НАТО в конфликт на Украине, подчеркнул дипломат, приведёт к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, не желающих этого.На протяжении специальной военной операции РФ украинская сторона обращалась к западным партнёрам с призывами создать бесполётную зону над территорией страны, поставить тяжёлое вооружение большей дальности действия, предоставить гарантии безопасности, сопоставимые с теми, которыми пользуются сами страны Альянса, то есть применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне (нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов НАТО), и тогда блоку пришлось бы вступать в войну на стороне Киева. Ответ на все эти запросы Украины был однозначным: «Нет, мы не хотим вступать в прямое военное противостояние с Россией».В связи с тем, что Альянс придерживается принципа коллективной обороны, принятие Украины — страны, принимающей участие в боевых действиях, — крайне маловероятно, то есть до завершения российской спецоперации НАТО не позволит Украине вступить в свои ряды, пишет американская газета The New York Times. Кроме того, Украина должна отвечать требованиям, установленным для кандидатов в члены НАТО.«Среди них демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этому порогу, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное. ...Франция и Германия, среди прочих, в прошлом выступали против или скептически относились к вступлению Украины в НАТО, и аналитики говорят, что президент Байден, опасаясь дальнейших военных обязательств США, также неохотно поддерживал членство Украины в прошлом», — говорится в статье.После подписания договоров о приёме в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт незамедлительно отправилась в Одессу с необъявленным визитом, где, попозировав в бронежилете рядом с бронемашиной, анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву в ближайшие дни, в том числе ЗРК IRIS-T SLM. Также Ламбрехт заявила о необходимости усилить поддержку Украины в части противовоздушной обороны на фоне «невероятно большого количества атак с воздуха». А на следующий день уже в прямом эфире на телеканале Das Erste объявила об участии Германии в финансировании поставок ВСУ в 2023 году 16 единиц самоходной артиллерийской установки Zuzana словацкого производства.Тем не менее в поддержке членства в НАТО Ламбрехт Украине отказала. 1 октября на брифинге в Молдавии, где министр обороны ФРГ находилась с визитом, она заявила, что Украина, конечно, вольна выбирать альянс, в котором чувствовала бы себя свободной, но Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по Альянсу, а поддержать его должны все 30 государств-членов.Но если на Германию регулярно сыплется критика из Киева за промедление в поставках оружия, то США всегда впереди планеты всей по оказанию помощи Украине, однако и Вашингтон не поддержал её стремление как можно скорее вступить в НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин практически слово в слово повторил заявление своей немецкой коллеги: «Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но вопрос о приёме новых членов решается 30 странами, которые проводят голосование, а также страной, которая стремится присоединиться к блоку». Для приличия Остин, правда, добавил, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы у Украины было всё необходимое для успеха.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сразу после объявления Зеленского о подаче заявки на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре заявил, что сейчас не лучший момент для обсуждения этого вопроса.Как рассказали источники издания Politico, поступок Зеленского оказался сюрпризом для Белого дома.«Громкий экспромт стал для западных коллег полной неожиданностью. Это не первый случай отсутствия координации с партнёрами украинской власти. Конечно, было бы правильно хотя бы проинформировать наших партнёров о намерении подать заявку, потому что экспромты в дипломатии вызывают раздражение и недоверие», — написала в Telegram-канал депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.Вступление Украины в НАТО — не основной вопрос на сегодняшний день, заявил вслед за американцами верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В членстве Украине отказали однозначно, даже не пообещали принять когда-нибудь потом, как на саммите в Бухаресте.Умы западных политиков сейчас заняты совершенно другими мыслями — например, передвижениями российской многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород», покинувшей базу для проведения испытаний в районе Карского моря.«Подозрение, переданное руководством НАТО союзным командованиям, заключается в том, что подлодка собирается провести испытания "Посейдона" под кодовым названием "Статус-6": 24-метровой торпеды с ядерной боеголовкой мощностью, вероятно, в две мегатонны», — уточняет предупреждает итальянская газета La Repubblica.Боеприпас «Посейдона» способен породить радиоактивное цунами вблизи побережья, будучи выпущенным с расстояния 10 тысяч километров, а заражённая волна способна снести такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, говорится в статье.На презентации «Посейдона» во время послания Федеральному собранию в 2018 году президент РФ Владимир Путин говорил, что он может быть оснащён как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.«Это совершенно новая категория оружия, которая заставит изменить принципы планирования операций западных ВМС, что приведёт к новым требованиям и новым средствам противодействия», — уверен американский военный эксперт Х. И. Саттон.«Посейдон» разработан таким образом, чтобы обойти систему инфракрасного спутникового наблюдения США, а гребные винты позволяют уходить от гидролокаторов. Более того, эта субмарина самая длинная в мире (длина 184 метра, ширина 15 метров) и может находиться под водой порядка 120 дней без необходимости возвращаться на поверхность.«Публикации о подлодке — это ещё один элемент той истерии, которая есть на Западе по поводу возможного применения Россией ядерного оружия. "Белгород" оснащён сверхсовременными ракетами "Посейдон", которые называют оружием Апокалипсиса и которые не имеют ни аналогов, ни защиты от них. Думаю, это вполне хорошая демонстрация элементов сдерживания со стороны России, как и слова нашего президента», — заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов.А иначе чем истерией это не назовёшь. Заместитель редактора отдела мнений американского издания Newsweek Джейсон Филдс в своей колонке назвал просьбу Зеленского об ускоренном приёме Украины в НАТО худшей идеей в истории. Он предупреждает, что этот шаг втянул бы США и их союзников по Альянсу в войну с Россией, что может привести к ядерной войне и поставить под угрозу существование человечества. Если НАТО всё же пойдёт Зеленскому навстречу по поводу членства страны в НАТО, мир приблизится к ядерной войне, вторит автор издания The American Conservative Брэдли Девлин. Однако Столтенберг, хоть и грозит России серьёзными последствиями в случае использования ядерного арсенала (что, по его словам, полностью изменило бы природу конфликт на Украине), но при этом говорит, что у Альянса нет никаких доказательств, что Москва готовится к такому сценарию.«Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные угрозы, а в ситуации с Украиной защищает свои границы и свой народ», — подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Государственной Думы, посвящённом ратификации договоров о приёме в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Западные политики по поводу и без повторяют о всесторонней поддержке Украины, заверяют, что будут оказывать ей помощь столько, сколько нужно, однако встать на её защиту никто в Альянсе даже не думает. Не только из нежелания ввязываться в не нужную им войну, но и из опасения военного противостояния с Россией. Вот так иностранные партнёры не поддержали красивый жест Зеленского в ответ на присоединение четырёх бывших украинских регионов к РФ.

