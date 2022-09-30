https://ukraina.ru/20220930/1039259597.html

Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео

Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео - 30.09.2022 Украина.ру

Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об истинных причинах диверсий США на газопроводах "СП-1" и "СП-2" и о... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T14:50

2022-09-30T14:50

2022-09-30T14:50

видео

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об истинных причинах диверсий США на газопроводах "СП-1" и "СП-2" и о возможных последствиях, а также о ядерном сдерживании и об информационном обеспечении процесса частичной мобилизации:00:30 – Взрывы на "СП-1" и "СП-2": почему США пошли на неприкрытую диверсию?18:56 - Возможна ли передача США ядерного оружия Украине?20:08 – Кому после подрыва газопровода будет "кланяться" Германия?21:14 - Что будет с украинским транзитом российского газа?23:23 – Как повлияет частичная мобилизация на экономику страны?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подпишет договоры о вступлении в состав РФ четырех новых территорий, сообщают журналисты кремлевского пула. Там же он встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

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