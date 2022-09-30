Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039259597.html
Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео
Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео - 30.09.2022 Украина.ру
Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об истинных причинах диверсий США на газопроводах "СП-1" и "СП-2" и о... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T14:50
2022-09-30T14:50
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039259444_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c78a4c9ab837a12efdbf7a7e17fa1f62.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об истинных причинах диверсий США на газопроводах "СП-1" и "СП-2" и о возможных последствиях, а также о ядерном сдерживании и об информационном обеспечении процесса частичной мобилизации:00:30 – Взрывы на "СП-1" и "СП-2": почему США пошли на неприкрытую диверсию?18:56 - Возможна ли передача США ядерного оружия Украине?20:08 – Кому после подрыва газопровода будет "кланяться" Германия?21:14 - Что будет с украинским транзитом российского газа?23:23 – Как повлияет частичная мобилизация на экономику страны?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подпишет договоры о вступлении в состав РФ четырех новых территорий, сообщают журналисты кремлевского пула. Там же он встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039259444_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97aa31ee0f6fd915aafe195fbcb06f46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео

14:50 30.09.2022
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об истинных причинах диверсий США на газопроводах "СП-1" и "СП-2" и о возможных последствиях, а также о ядерном сдерживании и об информационном обеспечении процесса частичной мобилизации:
00:30 – Взрывы на "СП-1" и "СП-2": почему США пошли на неприкрытую диверсию?
18:56 - Возможна ли передача США ядерного оружия Украине?
20:08 – Кому после подрыва газопровода будет "кланяться" Германия?
21:14 - Что будет с украинским транзитом российского газа?
23:23 – Как повлияет частичная мобилизация на экономику страны?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подпишет договоры о вступлении в состав РФ четырех новых территорий, сообщают журналисты кремлевского пула. Там же он встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий
15:01Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации
14:50Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео
14:45ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
14:34Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву
14:14К чему готовиться нашим военным и почему не называем виновных в подрыве "Северных потоков" - Царёв. Видео
14:06Василий Колташов: Европа восстанет против власти США, и Россия поможет возродить европейскую экономику
14:06Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
14:05Сенатор рассказал о названиях входящих в состав РФ территорий
13:53Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России
13:49Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
13:46Подрыв "Северных потоков": что увидел швейцарский разведчик и какие выводы сделали в Китае
13:44ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ
13:34Путин о мобилизации: как избежать ошибок
13:31Петр Акопов: Сейчас происходит воссоединение с Украиной, после чего родится новая Россия
13:31Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
13:16Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
13:14Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
13:09"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
Лента новостейМолния