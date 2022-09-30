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Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР - 30.09.2022 Украина.ру
Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
Первые группы мобилизованных российских военнослужащих прибыли на полигоны в ДНР для боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР
2022-09-30T12:55
2022-09-30T12:55
2022-09-30T12:55
новости
мобилизация
днр
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Первые группы российских военнослужащих приступили к боевой подготовке на полигонах в Донецкой Народной Республике. Мобилизованных учат тактике и бою.Военнослужащие пожелали подлежащим мобилизации соотечественникам не бояться, так как Родину надо любить и защищать.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, днр
Новости, мобилизация, ДНР
Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
Первые группы мобилизованных российских военнослужащих прибыли на полигоны в ДНР для боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР
Первые группы российских военнослужащих приступили к боевой подготовке на полигонах в Донецкой Народной Республике. Мобилизованных учат тактике и бою.
"Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев. Жители Народных Республик с воодушевлением встретили подошедшие силы и благодарят президента Российской Федерации за принятое решение", - сообщили в НМ ДНР.
Военнослужащие пожелали подлежащим мобилизации соотечественникам не бояться, так как Родину надо любить и защищать.