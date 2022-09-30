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Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР

Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР - 30.09.2022 Украина.ру

Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР

Первые группы мобилизованных российских военнослужащих прибыли на полигоны в ДНР для боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР

2022-09-30T12:55

2022-09-30T12:55

2022-09-30T12:55

новости

мобилизация

днр

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Первые группы российских военнослужащих приступили к боевой подготовке на полигонах в Донецкой Народной Республике. Мобилизованных учат тактике и бою.Военнослужащие пожелали подлежащим мобилизации соотечественникам не бояться, так как Родину надо любить и защищать.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, днр