https://ukraina.ru/20220930/1039238557.html

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев - 30.09.2022 Украина.ру

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посещал Украину на этой неделе. Об этом он написал в твиттере

2022-09-30T09:46

2022-09-30T09:46

2022-09-30T09:46

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посещал Киев в промежутке между 26 и 29 сентября. Об этом он написал в твиттере накануне вечером. В Киеве Уоллес встретился с министром обороны Украины. По его словам, они обсуждали военные поставки Киеву. "Рад, что на этой неделе посетил моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, чтобы обсудить дополнительные военные поставки и помощь Украине", - написал он.Уоллес заявил, что поддержка Украины продолжится "до 2023 года и далее".

https://ukraina.ru/20220925/1039067800.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, украина, киев, минобороны