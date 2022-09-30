Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев - 30.09.2022 Украина.ру
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Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев - 30.09.2022 Украина.ру
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посещал Украину на этой неделе. Об этом он написал в твиттере
2022-09-30T09:46
2022-09-30T09:46
новости
великобритания
украина
киев
минобороны
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посещал Киев в промежутке между 26 и 29 сентября. Об этом он написал в твиттере накануне вечером. В Киеве Уоллес встретился с министром обороны Украины. По его словам, они обсуждали военные поставки Киеву. "Рад, что на этой неделе посетил моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, чтобы обсудить дополнительные военные поставки и помощь Украине", - написал он.Уоллес заявил, что поддержка Украины продолжится "до 2023 года и далее".
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новости, великобритания, украина, киев, минобороны
Новости, Великобритания, Украина, Киев, Минобороны

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

09:46 30.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посещал Украину на этой неделе. Об этом он написал в твиттере
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посещал Киев в промежутке между 26 и 29 сентября. Об этом он написал в твиттере накануне вечером.
В Киеве Уоллес встретился с министром обороны Украины. По его словам, они обсуждали военные поставки Киеву.
"Рад, что на этой неделе посетил моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, чтобы обсудить дополнительные военные поставки и помощь Украине", - написал он.
Уоллес заявил, что поддержка Украины продолжится "до 2023 года и далее".
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 16:44
Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружииБритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира. Об этом 24 сентября написал Питер Хитченс для издания Daily Mail
 
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