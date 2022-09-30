https://ukraina.ru/20220930/1039238557.html
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев - 30.09.2022 Украина.ру
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посещал Украину на этой неделе. Об этом он написал в твиттере
2022-09-30T09:46
2022-09-30T09:46
2022-09-30T09:46
новости
великобритания
украина
киев
минобороны
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посещал Киев в промежутке между 26 и 29 сентября. Об этом он написал в твиттере накануне вечером. В Киеве Уоллес встретился с министром обороны Украины. По его словам, они обсуждали военные поставки Киеву. "Рад, что на этой неделе посетил моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, чтобы обсудить дополнительные военные поставки и помощь Украине", - написал он.Уоллес заявил, что поддержка Украины продолжится "до 2023 года и далее".
https://ukraina.ru/20220925/1039067800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, украина, киев, минобороны
Новости, Великобритания, Украина, Киев, Минобороны
Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посещал Украину на этой неделе. Об этом он написал в твиттере