https://ukraina.ru/20220930/1039213160.html
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
Самые очевидные подозреваемые в терактах на "Северных потоках" – это США и Британия, потому что они могут заработать на газовом кризисе в Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-09-30T06:00
2022-09-30T06:00
2022-09-30T06:00
новости
сша
великобритания
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197169_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7563ed813f4899d990eb03ab828ed2db.jpg
По его словам, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе – это в возможность заработать на этом.А для Польши это возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ukraina.ru/20220928/1039190710.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197169_53:0:755:526_1920x0_80_0_0_1bf9a8d404a7e7caea6833925a14f3bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, великобритания, северный поток
Новости, США, Великобритания, Северный поток
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
Самые очевидные подозреваемые в терактах на "Северных потоках" – это США и Британия, потому что они могут заработать на газовом кризисе в Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Международная комиссия должна расследовать их, желательно, чтобы в нее вошли и представители России. Я не жду, что будет проведено объективное расследование, хотя хотелось бы на это надеяться. Кто может быть к этому причастен? Да кто угодно из тех, кому выгодна газовая эпопея в Европе. Может быть Польша, может Украина, Британия, США — самые очевидные подозреваемые в этом деле.
Малек Дудаков
политолог-американист
По его словам, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе – это в возможность заработать на этом.
А для Польши это возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.