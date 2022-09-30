Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039213160.html
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
Самые очевидные подозреваемые в терактах на "Северных потоках" – это США и Британия, потому что они могут заработать на газовом кризисе в Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-09-30T06:00
2022-09-30T06:00
новости
сша
великобритания
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197169_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7563ed813f4899d990eb03ab828ed2db.jpg
По его словам, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе – это в возможность заработать на этом.А для Польши это возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ukraina.ru/20220928/1039190710.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197169_53:0:755:526_1920x0_80_0_0_1bf9a8d404a7e7caea6833925a14f3bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, великобритания, северный поток
Новости, США, Великобритания, Северный поток

Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"

06:00 30.09.2022
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
Читать в
Самые очевидные подозреваемые в терактах на "Северных потоках" – это США и Британия, потому что они могут заработать на газовом кризисе в Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Международная комиссия должна расследовать их, желательно, чтобы в нее вошли и представители России. Я не жду, что будет проведено объективное расследование, хотя хотелось бы на это надеяться. Кто может быть к этому причастен? Да кто угодно из тех, кому выгодна газовая эпопея в Европе. Может быть Польша, может Украина, Британия, США — самые очевидные подозреваемые в этом деле.
Малек Дудаков интервью
Малек Дудаков
политолог-американист
По его словам, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе – это в возможность заработать на этом.
А для Польши это возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Утечка газа Северный поток 2
28 сентября, 18:40
Диверсия на "Северных потоках": реакция в Европе, России и США
 
НовостиСШАВеликобританияСеверный поток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
06:15Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии
06:00Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
05:45Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
05:30"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной
05:15В Китае рассказали об отношении к спецоперации РФ на Украине
05:00Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине
04:45Китайский блогер-миллионник рассказал о "сбалансированном подходе" КНР к РФ и Украине
04:30"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев
04:15Блогер Сыма Нань рассказал, почему китайцы сочувствуют России в конфликте на Украине
04:00Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США
00:37Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
20:07Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине
20:00"Университет для науки". Как в борьбе с либералами укреплять патриотизм и развивать образование
19:05В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные
18:40"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится
18:26В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
18:10США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября
17:57Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала СССР
17:55Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
Лента новостейМолния