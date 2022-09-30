https://ukraina.ru/20220930/1039213160.html

Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"

Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру

Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"

Самые очевидные подозреваемые в терактах на "Северных потоках" – это США и Британия, потому что они могут заработать на газовом кризисе в Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-09-30T06:00

2022-09-30T06:00

2022-09-30T06:00

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великобритания

северный поток

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По его словам, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе – это в возможность заработать на этом.А для Польши это возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, великобритания, северный поток