Малек Дудаков: Холодная зима в Европе приведет к краху экономики Евросоюза и политическим потрясениям - 28.09.2022 Украина.ру
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Малек Дудаков: Холодная зима в Европе приведет к краху экономики Евросоюза и политическим потрясениям
Малек Дудаков: Холодная зима в Европе приведет к краху экономики Евросоюза и политическим потрясениям - 28.09.2022 Украина.ру
Малек Дудаков: Холодная зима в Европе приведет к краху экономики Евросоюза и политическим потрясениям
Кто должен расследовать теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и как Россия будет реагировать на обстрелы Донбасса после референдума, в... Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T16:19
2022-09-28T16:19
интервью
малек дудаков
россия
референдум
переговоры
северный поток-2
северный поток
газ
украина
спецоперация
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Кто должен расследовать теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и как Россия будет реагировать на обстрелы Донбасса после референдума, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков.— Малек, жители четырех регионов проголосовали на референдумах за вхождение в состав России. На ваш взгляд, может ли это привести к переговорам на новых условиях России с Украиной? Или России с США?— Зеленский на днях уже заявил, что после вхождения этих регионов в состав России ни о чем он договариваться с РФ не будет. Не вижу в этом большой проблемы, нам тоже договариваться с ним не о чем. Я думаю, любые переговоры об Украине должны проходить в рамках общего договорного процесса по обеспечению безопасности в Восточной Европе. Его нужно, конечно, вести не с Украиной, а с патронами Украины в лице США, в меньшей степени — с Брюсселем. Возможны ли сейчас переговоры с Америкой? Я допускаю, что тоже маловероятно. Но если какие-то и возможны, их стоит вести только с США.— Путин на саммите ШОС заявил, что если Зеленский не хочет говорить — то и не надо. А Россия потенциально готова к переговорам?— Я думаю, мы в принципе всегда готовы к каким-то переговорам, другое дело, что не я вижу сейчас возможности договариваться о чем-то с Украиной. Даже с США, на самом деле, вряд ли есть смысл договариваться, с Украиной – тем более.— Как референдумы меняют ситуацию? Россия теперь будет защищать свою территорию? — Да, но западное общество, как мы видим, не хочет признавать эти территории российскими, и американцы тоже дают отмашку Киеву использовать американское вооружение – гаубицы и ракетные системы, чтобы бомбить эти регионы.Со стороны России, я так понимаю, будет жесткая реакция на очевидное нарушение нашего суверенитета. — Что вы можете сказать о произошедших терактах на "Северных потоках"? — Международная комиссия должна расследовать их, желательно, чтобы в нее вошли и представители России. Я не жду, что будет проведено объективное расследование, хотя хотелось бы на это надеяться.Кто может быть к этому причастен? Да кто угодно из тех, кому выгодна газовая эпопея в Европе. Может быть Польша, может Украина, Британия, США — самые очевидные подозреваемые в этом деле. Мы слышали, что американские суда и британские аквалангисты были в этих водах.Не хотелось бы кого-то голословно обвинять, это нужно расследовать. Безусловно, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе – это в первую очередь возможность заработать на этом. Утекают капиталы из Европы в США, например. Для Польши это возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится.— Может ли это быть связано с референдумами? Байден раньше говорил, что если Россия зайдет с войсками на Украину, Северного потока не будет.— Я бы не стал воспринимать его слова буквально. Он говорил, что санкциями принудит Германию не запускать "Северный поток — 2". А не к тому, что он будет делать диверсию. Но американское участие в этом деле тоже может быть, поэтому ничего отрицать нельзя сейчас.Что касается референдумов, нет, я думаю, вряд ли это напрямую с ними связано, это больше связано в целом с газовой историей и привязано к временному фактору. Европа завершает подготовку к зиме, и эти проблемы с СП мешают ей окончательно подготовится – это раз. Второе – по факту ставят крест в среднесрочной перспективе на любых взаимоотношениях России и Европы в газовой сфере.— Какая позиция будет верной для России?— Мы воспринимаем это как диверсию и провокацию, требуем провести объективное и честное расследование и наказать виновных. Мы тоже должны участвовать в этом, тоже расследовать.— Может ли случится, что Россия вообще прекратит поставки газа в Европу, даже на южном направлении?— Посмотрим, как будет происходить ситуация на Украине. И что будет делать Европа в этой ситуации. Если зима будет теплой, газового запаса хватит. Если холодной – не хватит. Тогда мы увидим и веерные отключения, и прочие проблемы, которые обрушат европейскую экономику.Это приведет к политическим потрясениям, и, вполне возможно, к приходу к власти политиков, которые больше настроены с нами сотрудничать. Это был бы позитивный сценарий. Если нет, в общем и целом наши взаимоотношения будут перекрываться самим Западом. Пока мы зарабатываем на этом деньги, зачем нам газ перекрывать?
https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html
https://ukraina.ru/20220928/1039171888.html
https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html
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Александр Светлов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, малек дудаков, россия, референдум, переговоры, северный поток-2, северный поток, газ, украина, спецоперация, сша
Интервью, Малек Дудаков, Россия, референдум, переговоры, Северный поток-2, Северный поток, газ, Украина, Спецоперация, США

Малек Дудаков: Холодная зима в Европе приведет к краху экономики Евросоюза и политическим потрясениям

16:19 28.09.2022
 
© Фото : 100biografiy.ruМалек Дудаков интервью
Малек Дудаков интервью - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : 100biografiy.ru
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Александр Светлов
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Кто должен расследовать теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и как Россия будет реагировать на обстрелы Донбасса после референдума, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
— Малек, жители четырех регионов проголосовали на референдумах за вхождение в состав России. На ваш взгляд, может ли это привести к переговорам на новых условиях России с Украиной? Или России с США?
Зеленский на днях уже заявил, что после вхождения этих регионов в состав России ни о чем он договариваться с РФ не будет. Не вижу в этом большой проблемы, нам тоже договариваться с ним не о чем.
Я думаю, любые переговоры об Украине должны проходить в рамках общего договорного процесса по обеспечению безопасности в Восточной Европе. Его нужно, конечно, вести не с Украиной, а с патронами Украины в лице США, в меньшей степени — с Брюсселем.
Возможны ли сейчас переговоры с Америкой? Я допускаю, что тоже маловероятно. Но если какие-то и возможны, их стоит вести только с США.
— Путин на саммите ШОС заявил, что если Зеленский не хочет говорить то и не надо. А Россия потенциально готова к переговорам?
— Я думаю, мы в принципе всегда готовы к каким-то переговорам, другое дело, что не я вижу сейчас возможности договариваться о чем-то с Украиной. Даже с США, на самом деле, вряд ли есть смысл договариваться, с Украиной – тем более.
Малек Дудаков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:25
Малек Дудаков: кто онПолитолог-американист, публицист, блогер
— Как референдумы меняют ситуацию? Россия теперь будет защищать свою территорию?
— Да, но западное общество, как мы видим, не хочет признавать эти территории российскими, и американцы тоже дают отмашку Киеву использовать американское вооружение – гаубицы и ракетные системы, чтобы бомбить эти регионы.
Со стороны России, я так понимаю, будет жесткая реакция на очевидное нарушение нашего суверенитета.
— Что вы можете сказать о произошедших терактах на "Северных потоках"?
— Международная комиссия должна расследовать их, желательно, чтобы в нее вошли и представители России. Я не жду, что будет проведено объективное расследование, хотя хотелось бы на это надеяться.
Кто может быть к этому причастен? Да кто угодно из тех, кому выгодна газовая эпопея в Европе. Может быть Польша, может Украина, Британия, США — самые очевидные подозреваемые в этом деле. Мы слышали, что американские суда и британские аквалангисты были в этих водах.
Не хотелось бы кого-то голословно обвинять, это нужно расследовать. Безусловно, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе – это в первую очередь возможность заработать на этом. Утекают капиталы из Европы в США, например. Для Польши это возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:00
Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море
— Может ли это быть связано с референдумами? Байден раньше говорил, что если Россия зайдет с войсками на Украину, Северного потока не будет.
— Я бы не стал воспринимать его слова буквально. Он говорил, что санкциями принудит Германию не запускать "Северный поток — 2". А не к тому, что он будет делать диверсию. Но американское участие в этом деле тоже может быть, поэтому ничего отрицать нельзя сейчас.
Что касается референдумов, нет, я думаю, вряд ли это напрямую с ними связано, это больше связано в целом с газовой историей и привязано к временному фактору. Европа завершает подготовку к зиме, и эти проблемы с СП мешают ей окончательно подготовится – это раз. Второе – по факту ставят крест в среднесрочной перспективе на любых взаимоотношениях России и Европы в газовой сфере.
— Какая позиция будет верной для России?
— Мы воспринимаем это как диверсию и провокацию, требуем провести объективное и честное расследование и наказать виновных. Мы тоже должны участвовать в этом, тоже расследовать.
— Может ли случится, что Россия вообще прекратит поставки газа в Европу, даже на южном направлении?
— Посмотрим, как будет происходить ситуация на Украине. И что будет делать Европа в этой ситуации. Если зима будет теплой, газового запаса хватит. Если холодной – не хватит. Тогда мы увидим и веерные отключения, и прочие проблемы, которые обрушат европейскую экономику.
Это приведет к политическим потрясениям, и, вполне возможно, к приходу к власти политиков, которые больше настроены с нами сотрудничать. Это был бы позитивный сценарий.
Если нет, в общем и целом наши взаимоотношения будут перекрываться самим Западом. Пока мы зарабатываем на этом деньги, зачем нам газ перекрывать?
Дмитрий Дробницкий интервью
13:36
Дмитрий Дробницкий: Взрывы на "Северном потоке" — катастрофа для Европы, Азия попробует отжать их заводы
 
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