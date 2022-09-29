https://ukraina.ru/20220929/1039219211.html

Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России

Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России - 29.09.2022 Украина.ру

Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России

Киевским властям не стоит рассчитывать на помощь Запада. Народ России сплотится и отстоит свободу и независимость государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 29 сентября

2022-09-29T15:38

2022-09-29T15:38

2022-09-29T15:38

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Народ России в часы тяжелейших испытаний сплачивается, как и сейчас, и защищает государство, заявила Захарова. Тем, кто сомневается в этом, Захарова посоветовала перечитать историю периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.Тем, кто собирается перечитать историю, Захарова рекомендовала не использовать материалы, изданные "по благословению киевского режима", при содействии американских и британских институтов.

https://ukraina.ru/20220929/1039202780.html

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новости, украина, запад, мид