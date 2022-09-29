Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России - 29.09.2022 Украина.ру
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Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России
Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России - 29.09.2022 Украина.ру
Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России
Киевским властям не стоит рассчитывать на помощь Запада. Народ России сплотится и отстоит свободу и независимость государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 29 сентября
2022-09-29T15:38
2022-09-29T15:38
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Народ России в часы тяжелейших испытаний сплачивается, как и сейчас, и защищает государство, заявила Захарова. Тем, кто сомневается в этом, Захарова посоветовала перечитать историю периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.Тем, кто собирается перечитать историю, Захарова рекомендовала не использовать материалы, изданные "по благословению киевского режима", при содействии американских и британских институтов.
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Новости, Украина, Запад, МИД

Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России

15:38 29.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Киевским властям не стоит рассчитывать на помощь Запада. Народ России сплотится и отстоит свободу и независимость государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 29 сентября
Народ России в часы тяжелейших испытаний сплачивается, как и сейчас, и защищает государство, заявила Захарова. Тем, кто сомневается в этом, Захарова посоветовала перечитать историю периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
"Не стоит киевскому режиму рассчитывать на содействие извне и в попытках раскачать ситуацию внутри нашей страны. Не вышло и не выйдет. Мы отстоим свободу и независимость нашего государства. Наш народ остается верен историческому наследию предков, которые в часы тяжелейших испытаний могли сплотиться, и делали это", - сказала Захарова.
Тем, кто собирается перечитать историю, Захарова рекомендовала не использовать материалы, изданные "по благословению киевского режима", при содействии американских и британских институтов.
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