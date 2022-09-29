Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Киевским властям не стоит рассчитывать на помощь Запада. Народ России сплотится и отстоит свободу и независимость государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 29 сентября
Народ России в часы тяжелейших испытаний сплачивается, как и сейчас, и защищает государство, заявила Захарова. Тем, кто сомневается в этом, Захарова посоветовала перечитать историю периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
"Не стоит киевскому режиму рассчитывать на содействие извне и в попытках раскачать ситуацию внутри нашей страны. Не вышло и не выйдет. Мы отстоим свободу и независимость нашего государства. Наш народ остается верен историческому наследию предков, которые в часы тяжелейших испытаний могли сплотиться, и делали это", - сказала Захарова.
Тем, кто собирается перечитать историю, Захарова рекомендовала не использовать материалы, изданные "по благословению киевского режима", при содействии американских и британских институтов.
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