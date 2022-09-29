https://ukraina.ru/20220929/1039211771.html
В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"
В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков" - 29.09.2022 Украина.ру
В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"
В НАТО назвали подрывы газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" результатом преднамеренных действий и "безответственным актом саботажа". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса от 29 сентября
2022-09-29T13:53
2022-09-29T13:53
2022-09-29T13:53
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северный поток
подрыв
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Подрывы газопроводов "Северных потоков" в Балтийском море вызывают озабоченность НАТО. Данные Североатлантического альянса указывают на акт саботажа, риски для судоходства и ущерб окружающей среде, говорится в заявлении. В НАТО напомнили об обязательствах блока по защите союзников от энергетических или других гибридных тактических приемов государств и негосударственных субъектов.В Североатлантическом альянсе поддержали идею провести расследование для установления причин повреждения газопроводов. В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, северный поток, подрыв
Новости, НАТО, Украина, Северный поток, подрыв
В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"
В НАТО назвали подрывы газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" результатом преднамеренных действий и "безответственным актом саботажа". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса от 29 сентября
Подрывы газопроводов "Северных потоков" в Балтийском море вызывают озабоченность НАТО. Данные Североатлантического альянса указывают на акт саботажа, риски для судоходства и ущерб окружающей среде, говорится в заявлении.
В НАТО напомнили об обязательствах блока по защите союзников от энергетических или других гибридных тактических приемов государств и негосударственных субъектов.
"Какое-либо преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов НАТО было бы встречено единым и решительным ответом", - заявили в НАТО.
В Североатлантическом альянсе поддержали идею провести расследование для установления причин повреждения газопроводов.
В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.