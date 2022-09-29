В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков" - 29.09.2022 Украина.ру
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В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"
В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков" - 29.09.2022 Украина.ру
В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"
В НАТО назвали подрывы газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" результатом преднамеренных действий и "безответственным актом саботажа". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса от 29 сентября
2022-09-29T13:53
2022-09-29T13:53
новости
нато
украина
северный поток
подрыв
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Подрывы газопроводов "Северных потоков" в Балтийском море вызывают озабоченность НАТО. Данные Североатлантического альянса указывают на акт саботажа, риски для судоходства и ущерб окружающей среде, говорится в заявлении. В НАТО напомнили об обязательствах блока по защите союзников от энергетических или других гибридных тактических приемов государств и негосударственных субъектов.В Североатлантическом альянсе поддержали идею провести расследование для установления причин повреждения газопроводов. В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
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новости, нато, украина, северный поток, подрыв
Новости, НАТО, Украина, Северный поток, подрыв

В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"

13:53 29.09.2022
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
В НАТО назвали подрывы газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" результатом преднамеренных действий и "безответственным актом саботажа". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса от 29 сентября
Подрывы газопроводов "Северных потоков" в Балтийском море вызывают озабоченность НАТО. Данные Североатлантического альянса указывают на акт саботажа, риски для судоходства и ущерб окружающей среде, говорится в заявлении.
В НАТО напомнили об обязательствах блока по защите союзников от энергетических или других гибридных тактических приемов государств и негосударственных субъектов.
"Какое-либо преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов НАТО было бы встречено единым и решительным ответом", - заявили в НАТО.
В Североатлантическом альянсе поддержали идею провести расследование для установления причин повреждения газопроводов.
В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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