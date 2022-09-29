https://ukraina.ru/20220929/1039211771.html

В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"

В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков" - 29.09.2022 Украина.ру

В НАТО сделали заявление по подрывам "Северных потоков"

В НАТО назвали подрывы газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" результатом преднамеренных действий и "безответственным актом саботажа". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса от 29 сентября

2022-09-29T13:53

2022-09-29T13:53

2022-09-29T13:53

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Подрывы газопроводов "Северных потоков" в Балтийском море вызывают озабоченность НАТО. Данные Североатлантического альянса указывают на акт саботажа, риски для судоходства и ущерб окружающей среде, говорится в заявлении. В НАТО напомнили об обязательствах блока по защите союзников от энергетических или других гибридных тактических приемов государств и негосударственных субъектов.В Североатлантическом альянсе поддержали идею провести расследование для установления причин повреждения газопроводов. В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.

https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html

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новости, нато, украина, северный поток, подрыв