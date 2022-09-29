Эрдоган предостерег мир от ядерной войны - 29.09.2022 Украина.ру
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Эрдоган предостерег мир от ядерной войны
Эрдоган предостерег мир от ядерной войны - 29.09.2022 Украина.ру
Эрдоган предостерег мир от ядерной войны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, передало 28 сентября РИА Новости
2022-09-29T08:37
2022-09-29T08:37
владимир путин
ядерная война
эрдоган
новости
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"Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться. Решение этого вопроса дипломатическим путем было бы самым правильным шагом", - сказал турецкий лидер журналистам.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.
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владимир путин, ядерная война, эрдоган, новости
Владимир Путин, ядерная война, Эрдоган, Новости

Эрдоган предостерег мир от ядерной войны

08:37 29.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, передало 28 сентября РИА Новости
"Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться. Решение этого вопроса дипломатическим путем было бы самым правильным шагом", - сказал турецкий лидер журналистам.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.
 
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