https://ukraina.ru/20220929/1039194466.html

Эрдоган предостерег мир от ядерной войны

Эрдоган предостерег мир от ядерной войны - 29.09.2022 Украина.ру

Эрдоган предостерег мир от ядерной войны

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, передало 28 сентября РИА Новости

2022-09-29T08:37

2022-09-29T08:37

2022-09-29T08:37

владимир путин

ядерная война

эрдоган

новости

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"Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться. Решение этого вопроса дипломатическим путем было бы самым правильным шагом", - сказал турецкий лидер журналистам.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, ядерная война, эрдоган, новости