https://ukraina.ru/20220929/1039194466.html
Эрдоган предостерег мир от ядерной войны
Эрдоган предостерег мир от ядерной войны - 29.09.2022 Украина.ру
Эрдоган предостерег мир от ядерной войны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, передало 28 сентября РИА Новости
2022-09-29T08:37
2022-09-29T08:37
2022-09-29T08:37
владимир путин
ядерная война
эрдоган
новости
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"Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться. Решение этого вопроса дипломатическим путем было бы самым правильным шагом", - сказал турецкий лидер журналистам.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, ядерная война, эрдоган, новости
Владимир Путин, ядерная война, Эрдоган, Новости
Эрдоган предостерег мир от ядерной войны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, передало 28 сентября РИА Новости
"Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться. Решение этого вопроса дипломатическим путем было бы самым правильным шагом", - сказал турецкий лидер журналистам.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.