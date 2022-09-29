https://ukraina.ru/20220929/1039194212.html

В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных

В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных - 29.09.2022 Украина.ру

В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных

На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в Восточном военном округе

2022-09-29T08:12

2022-09-29T08:12

2022-09-29T08:12

новости

хабаровский край

мобилизация

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Представитель округа рассказал, что наводчики-операторы из вооружения БМП-2 стреляют по мишеням на дистанции до 1,2 тысячи метров.С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, хабаровский край, мобилизация