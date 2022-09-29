https://ukraina.ru/20220929/1039194212.html
В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных
В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных - 29.09.2022 Украина.ру
В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных
На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в Восточном военном округе
2022-09-29T08:12
2022-09-29T08:12
2022-09-29T08:12
новости
хабаровский край
мобилизация
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Представитель округа рассказал, что наводчики-операторы из вооружения БМП-2 стреляют по мишеням на дистанции до 1,2 тысячи метров.С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хабаровский край, мобилизация
Новости, Хабаровский край, мобилизация
В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных
На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в Восточном военном округе
"С военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации, на полигоне Князе-Волконский начались занятия по огневой и тактической подготовке. Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова", - сообщил представитель округа.
Представитель округа рассказал, что наводчики-операторы из вооружения БМП-2 стреляют по мишеням на дистанции до 1,2 тысячи метров.
С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.