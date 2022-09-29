https://ukraina.ru/20220929/1039193815.html

Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав

Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав - 29.09.2022 Украина.ру

Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав

Официальные лица США запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале National Interest

2022-09-29T08:01

2022-09-29T08:01

2022-09-29T08:01

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По его мнению, американские власти подталкивает ситуацию к "столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями".Никаких изменений в условиях применения Россией ядерного оружия не произошло, отметил посол.21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором пообещал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что "это не блеф". Он отметил, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены". Путин также подчеркнул, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

https://ukraina.ru/20220928/1039181046.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, анатолий антонов