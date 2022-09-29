Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав - 29.09.2022 Украина.ру
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Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав
Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав - 29.09.2022 Украина.ру
Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав
Официальные лица США запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале National Interest
2022-09-29T08:01
2022-09-29T08:01
новости
сша
россия
анатолий антонов
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По его мнению, американские власти подталкивает ситуацию к "столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями".Никаких изменений в условиях применения Россией ядерного оружия не произошло, отметил посол.21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором пообещал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что "это не блеф". Он отметил, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены". Путин также подчеркнул, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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новости, сша, россия, анатолий антонов
Новости, США, Россия, Анатолий Антонов

Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав

08:01 29.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Официальные лица США запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале National Interest
"Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, - сообщил дипломат. - Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством".
По его мнению, американские власти подталкивает ситуацию к "столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями".
Никаких изменений в условиях применения Россией ядерного оружия не произошло, отметил посол.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором пообещал, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что "это не блеф". Он отметил, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены". Путин также подчеркнул, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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