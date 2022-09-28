В США посоветовали правительству Байдена не рисковать ядерной войной из-за "коррумпированной" Украины
© Фото : Public domainЯдерный взрыв
© Фото : Public domain
Лидеры США должны лучше, чем сейчас, отличать жизненно важные национальные интересы страны от второстепенных. Такой совет, имея в виду ситуацию на Украине, высказал старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона Тед Карпентер в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Он отметил, что нынешняя политика Вашингтона по использованию Украины в качестве "марионетки" для войны против России является "вызывающим тревогу примером" его неспособности проводить такие базовые различия.
Администрация Байдена рискует ядерной войной с Россией, чтобы помочь коррумпированному авторитарному режиму в стране, не имеющей большого значения для США. До начала 1990-х годов Украина не была даже независимой страной
По словам Карпентера, о жизненно важных интересах США на Украине не может быть и речи.
14 июня, 13:35Хомский перечислил известных англоязычных политиков, занимающих здравую позицию по УкраинеВ США и Великобритании есть только двое политиков, здраво рассуждающих по поводу конфликта на Украине, и призывающих к переговорам с целью его прекращения. Такое мнение высказал на днях в интервью с американской организацией Massachusetts Peace Action выдающийся американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Идти из-за Украины на такие риски, как это делает администрация Байдена, является проявлением безответственности правительства США перед американским народом, подытоживает автор.