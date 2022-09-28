https://ukraina.ru/20220928/1039176228.html

В США посоветовали правительству Байдена не рисковать ядерной войной из-за "коррумпированной" Украины

В США посоветовали правительству Байдена не рисковать ядерной войной из-за "коррумпированной" Украины - 28.09.2022 Украина.ру

В США посоветовали правительству Байдена не рисковать ядерной войной из-за "коррумпированной" Украины

Лидеры США должны лучше, чем сейчас, отличать жизненно важные национальные интересы страны от второстепенных. Такой совет, имея в виду ситуацию на Украине, высказал старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона Тед Карпентер в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative

2022-09-28T15:16

2022-09-28T15:16

2022-09-28T15:16

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Он отметил, что нынешняя политика Вашингтона по использованию Украины в качестве "марионетки" для войны против России является "вызывающим тревогу примером" его неспособности проводить такие базовые различия.По словам Карпентера, о жизненно важных интересах США на Украине не может быть и речи.Идти из-за Украины на такие риски, как это делает администрация Байдена, является проявлением безответственности правительства США перед американским народом, подытоживает автор.

https://ukraina.ru/20220614/1034148925.html

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новости, спецоперация, сша, сми, джо байден, ядерная война, коррупция