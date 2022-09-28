https://ukraina.ru/20220928/1039175507.html
Западным городом России станет Лиссабон? Спецрепортаж о новых результатах СВО. Видео
Западным городом России станет Лиссабон? Спецрепортаж о новых результатах СВО. Видео - 28.09.2022 Украина.ру
Западным городом России станет Лиссабон? Спецрепортаж о новых результатах СВО. Видео
Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T14:52
2022-09-28T14:52
2022-09-28T14:52
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лиссабон (город)
2022
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лиссабон (город), видео
Лиссабон (город), СВО, Видео