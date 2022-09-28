https://ukraina.ru/20220928/1039170703.html
В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира
В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира - 28.09.2022 Украина.ру
В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира
Военные авантюры США разрушили многие страны, ухудшив жизнь их населения и, во многих случаях, повредив интересам самих США. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T13:59
2022-09-28T13:59
2022-09-28T13:59
новости
сша
сми
интервенция
сирия
ирак
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йемен
саудовская аравия
оаэ
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В результате интервенций США в Ираке и Ливии были свергнуты Саддам Хуссейн и Муаммар Каддафи, напоминает обозреватель, что ввергло эти страны в хаос и усилило позиции исламских экстремистов.Он добавил, что в Сирии продолжается гражданская война, и страна полностью разрушена в результате боёв, которые поощряло руководство США.Вашингтон также несёт хотя и не такую прямую, но всё же значительную ответственность за войну в Йемене, которая привела к немыслимым страданиям населения и поставила его на грань голода, продолжает автор. Администрации Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена поддерживали агрессивную войну коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в этой стране, указывает он.Внешнеполитический послужной список США за последние три десятилетия едва ли мог быть хуже, подытоживает Карпентер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сми, интервенция, сирия, ирак, ливия, йемен, саудовская аравия, оаэ
Новости, США, СМИ, интервенция, Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Саудовская Аравия, ОАЭ
В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира
Военные авантюры США разрушили многие страны, ухудшив жизнь их населения и, во многих случаях, повредив интересам самих США. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
В результате интервенций США в Ираке и Ливии были свергнуты Саддам Хуссейн и Муаммар Каддафи, напоминает обозреватель, что ввергло эти страны в хаос и усилило позиции исламских экстремистов.
Конечно, светские диктаторы были жестокими и иногда создавали проблемы для Соединённых Штатов, но "решение" Вашингтона явно ухудшало, а не улучшало ситуацию
Тед Карпентер
Американский исследователь
Он добавил, что в Сирии продолжается гражданская война, и страна полностью разрушена в результате боёв, которые поощряло руководство США.
Вашингтон также несёт хотя и не такую прямую, но всё же значительную ответственность за войну в Йемене, которая привела к немыслимым страданиям населения и поставила его на грань голода, продолжает автор. Администрации Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена поддерживали агрессивную войну коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в этой стране, указывает он.
Внешнеполитический послужной список США за последние три десятилетия едва ли мог быть хуже, подытоживает Карпентер.