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В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира

В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира - 28.09.2022 Украина.ру

В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира

Военные авантюры США разрушили многие страны, ухудшив жизнь их населения и, во многих случаях, повредив интересам самих США. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative

2022-09-28T13:59

2022-09-28T13:59

2022-09-28T13:59

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В результате интервенций США в Ираке и Ливии были свергнуты Саддам Хуссейн и Муаммар Каддафи, напоминает обозреватель, что ввергло эти страны в хаос и усилило позиции исламских экстремистов.Он добавил, что в Сирии продолжается гражданская война, и страна полностью разрушена в результате боёв, которые поощряло руководство США.Вашингтон также несёт хотя и не такую прямую, но всё же значительную ответственность за войну в Йемене, которая привела к немыслимым страданиям населения и поставила его на грань голода, продолжает автор. Администрации Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена поддерживали агрессивную войну коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в этой стране, указывает он.Внешнеполитический послужной список США за последние три десятилетия едва ли мог быть хуже, подытоживает Карпентер.

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новости, сша, сми, интервенция, сирия, ирак, ливия, йемен, саудовская аравия, оаэ