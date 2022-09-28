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"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы - 28.09.2022 Украина.ру
"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги прошедших референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны
2022-09-28T08:40
2022-09-28T08:40
2022-09-28T08:40
новости
референдум
медведев
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Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%. В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, медведев
"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги прошедших референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны