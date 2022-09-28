https://ukraina.ru/20220928/1039151315.html

"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы

"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы - 28.09.2022 Украина.ру

"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги прошедших референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны

2022-09-28T08:40

2022-09-28T08:40

2022-09-28T08:40

новости

референдум

медведев

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%. В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.

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2022

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новости, референдум, медведев