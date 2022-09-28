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Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление

Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление - 27.09.2022 Украина.ру

Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области не повлияет на общий результат военных действий на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро

2022-09-28T06:00

2022-09-28T06:00

2022-09-27T15:59

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франция

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референдум

всу

контрнаступление

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херсонская область

красный лиман

харьков

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Он отметил большие потери киевского режима в результате контрнаступлений, особенно в Херсонской области. Кроме того, после занятия части Харьковской области ВСУ не удалось развить своё наступление, указал Моро.Он добавил, что на этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038469446.html

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новости, франция, наблюдатели, референдум, всу, контрнаступление, харьковская область, херсонская область, красный лиман, харьков, одесса, славянск