Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление
Красный Лиман
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области не повлияет на общий результат военных действий на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
Он отметил большие потери киевского режима в результате контрнаступлений, особенно в Херсонской области. Кроме того, после занятия части Харьковской области ВСУ не удалось развить своё наступление, указал Моро.
Украинские войска наступают на Красный Лиман, но у них ничего не получается. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм-Купянск-Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка". Начало ноября может стать концом для украинской армии
Он добавил, что на этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.
6 сентября, 07:58Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - СтремоусовКиевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 6 сентября РИА Новости
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.