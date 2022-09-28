Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление - 27.09.2022 Украина.ру
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Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление
Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление - 27.09.2022 Украина.ру
Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области не повлияет на общий результат военных действий на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
2022-09-28T06:00
2022-09-27T15:59
новости
франция
наблюдатели
референдум
всу
контрнаступление
харьковская область
херсонская область
красный лиман
харьков
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Он отметил большие потери киевского режима в результате контрнаступлений, особенно в Херсонской области. Кроме того, после занятия части Харьковской области ВСУ не удалось развить своё наступление, указал Моро.Он добавил, что на этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038469446.html
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новости, франция, наблюдатели, референдум, всу, контрнаступление, харьковская область, херсонская область, красный лиман, харьков, одесса, славянск
Новости, Франция, наблюдатели, референдум, ВСУ, контрнаступление, Харьковская область, Херсонская область, Красный Лиман, Харьков, Одесса, Славянск

Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление

06:00 28.09.2022
 
Красный Лиман
Красный Лиман
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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области не повлияет на общий результат военных действий на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме в Донбассе Ксавье Моро
Он отметил большие потери киевского режима в результате контрнаступлений, особенно в Херсонской области. Кроме того, после занятия части Харьковской области ВСУ не удалось развить своё наступление, указал Моро.

Украинские войска наступают на Красный Лиман, но у них ничего не получается. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм-Купянск-Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка". Начало ноября может стать концом для украинской армии

Ксавье Моро
Ксавье Моро
Он добавил, что на этот период может начаться крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу.
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:58
Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - СтремоусовКиевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 6 сентября РИА Новости
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиФранциянаблюдателиреферендумВСУконтрнаступлениеХарьковская областьХерсонская областьКрасный ЛиманХарьковОдессаСлавянск
 
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