https://ukraina.ru/20220927/1039114560.html
Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 27.09.2022 Украина.ру
Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T13:02
2022-09-27T13:02
2022-09-27T13:04
референдум
украина
россия
харьков
одесса
днр
лнр
спецоперация
интервью
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Донбасс уже сделал свой исторический выбор 11 мая 2014 года. Сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Будет неудивительно, если 100% жителей ДНР проголосуют за вхождение в состав России, считает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме, Ксавье Моро.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ксавье, вы француз, вы приехали в Донбасс в качестве международного наблюдателя, но при этом уже давно живете и работаете в Москве. Вы в своих оценках выступаете как друг России? Или вы пытаетесь отстаивать национальные интересы Франции?- И то, и другое. При этом я стараюсь быть максимально объективным. Я российский гражданин, у меня русская жена, у меня наполовину русские дети. Но я действительно считаю, что у Франции нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Этот конфликт нас не касается. Я хотел бы, чтобы Франция вела свою политику так же, как это делает Турция, когда Эрдоган старается быть между Россией и Украиной. А поскольку меня многое связывает с Россией, то я поддерживаю воссоединение территорий Новороссии с РФ.- Вы сказали, что не заметили никаких нарушений в ходе этого референдума. А станет ли он менее легитимным от того, что проукраински настроенная часть населения его проигнорирует?- Я не удивлен тем, что я увидел за это время. Я хорошо знаю ДНР. Я много общался с людьми, когда ездил сюда с гуманитарными миссиями. И я хочу подчеркнуть, что Донбасс уже проголосовал 11 мая 2014 года за свою независимость, а сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Я не удивлюсь, если 100% граждан выступят за вступление в состав России. Тем более, что в Донбассе живут те же русские, что и в РФ. Отрицать это было бы идиотизмом.- Официальная Москва уже заявила, что после референдума нападение на Донбасс будет расцениваться как агрессия против России. Изменится ли ситуация в плане безопасности, учитывая, что Крым и Белгородская область уже подвергаются украинским атакам?- Да, вопрос безопасности – это сейчас самое важное. Россия должна освободить все территории, которые оккупированы Киевом (я имею в виду Славянск и Краматорск). Я также считаю, что Россия рано или поздно освободит Одессу и Харьков. Мне кажется, что Россия сейчас перейдет к формату антитеррористической операции, а не военной. Потому что речь будет идти непосредственно о российских территориях. А Киев будет делать все, чтобы совершать теракты и убивать представителей новой администрации. Предстоит много работы.- Кто кого побеждает на данном этапе?- Как бы там ни было, побеждает все равно Россия. Я думаю, что этим контрнаступлением украинские формирования загнали себя в ловушку. Потому что российские войска заманили их туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы. The New York Times взяли интервью у одного из украинских солдат, который сказал о больших потерях и о том, что российская армия ждала это контрнаступление и хорошо к нему подготовилась. То же самое касается и Харьковской области. Украинские войска наступают на Красный Лиман, но у них ничего не получается. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм-Купянск-Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка". Начало ноября может стать концом для украинской армии. Не удивлюсь, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу. Главное, что Россия ни разу не потеряла инициативу.- Вы сказали, что у Франции объективно нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Понимают ли это французы?- Они начинают понимать, что у Франции есть интересы в России. Парижу нужно получить дешевые российские энергоносители. Они поймут, что старый и надежный союзник в лице России лучше, чем Украина.
https://ukraina.ru/20220926/1039078857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, украина, россия, харьков, одесса, днр, лнр, спецоперация, интервью
Донбасс уже сделал свой исторический выбор 11 мая 2014 года. Сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Будет неудивительно, если 100% жителей ДНР проголосуют за вхождение в состав России, считает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме, Ксавье Моро.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Ксавье, вы француз, вы приехали в Донбасс в качестве международного наблюдателя, но при этом уже давно живете и работаете в Москве. Вы в своих оценках выступаете как друг России? Или вы пытаетесь отстаивать национальные интересы Франции?
- И то, и другое. При этом я стараюсь быть максимально объективным. Я российский гражданин, у меня русская жена, у меня наполовину русские дети. Но я действительно считаю, что у Франции нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Этот конфликт нас не касается. Я хотел бы, чтобы Франция вела свою политику так же, как это делает Турция, когда Эрдоган старается быть между Россией и Украиной. А поскольку меня многое связывает с Россией, то я поддерживаю воссоединение территорий Новороссии с РФ.
- Вы сказали, что не заметили никаких нарушений в ходе этого референдума. А станет ли он менее легитимным от того, что проукраински настроенная часть населения его проигнорирует?
- Я не удивлен тем, что я увидел за это время. Я хорошо знаю ДНР. Я много общался с людьми, когда ездил сюда с гуманитарными миссиями. И я хочу подчеркнуть, что Донбасс уже проголосовал 11 мая 2014 года за свою независимость, а сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Я не удивлюсь, если 100% граждан выступят за вступление в состав России. Тем более, что в Донбассе живут те же русские, что и в РФ. Отрицать это было бы идиотизмом.
- Официальная Москва уже заявила, что после референдума нападение на Донбасс будет расцениваться как агрессия против России. Изменится ли ситуация в плане безопасности, учитывая, что Крым и Белгородская область уже подвергаются украинским атакам?
- Да, вопрос безопасности – это сейчас самое важное. Россия должна освободить все территории, которые оккупированы Киевом (я имею в виду Славянск и Краматорск). Я также считаю, что Россия рано или поздно освободит Одессу и Харьков. Мне кажется, что Россия сейчас перейдет к формату антитеррористической операции, а не военной. Потому что речь будет идти непосредственно о российских территориях. А Киев будет делать все, чтобы совершать теракты и убивать представителей новой администрации. Предстоит много работы.
- Кто кого побеждает на данном этапе?
- Как бы там ни было, побеждает все равно Россия. Я думаю, что этим контрнаступлением украинские формирования загнали себя в ловушку. Потому что российские войска заманили их туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы. The New York Times взяли интервью у одного из украинских солдат, который сказал о больших потерях и о том, что российская армия ждала это контрнаступление и хорошо к нему подготовилась. То же самое касается и Харьковской области. Украинские войска наступают на Красный Лиман, но у них ничего не получается. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм-Купянск-Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка". Начало ноября может стать концом для украинской армии. Не удивлюсь, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу. Главное, что Россия ни разу не потеряла инициативу.
- Вы сказали, что у Франции объективно нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Понимают ли это французы?
- Они начинают понимать, что у Франции есть интересы в России. Парижу нужно получить дешевые российские энергоносители. Они поймут, что старый и надежный союзник в лице России лучше, чем Украина.