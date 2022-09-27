Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 27.09.2022 Украина.ру
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Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы - 27.09.2022 Украина.ру
Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T13:02
2022-09-27T13:04
референдум
украина
россия
харьков
одесса
днр
лнр
спецоперация
интервью
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Донбасс уже сделал свой исторический выбор 11 мая 2014 года. Сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Будет неудивительно, если 100% жителей ДНР проголосуют за вхождение в состав России, считает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме, Ксавье Моро.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ксавье, вы француз, вы приехали в Донбасс в качестве международного наблюдателя, но при этом уже давно живете и работаете в Москве. Вы в своих оценках выступаете как друг России? Или вы пытаетесь отстаивать национальные интересы Франции?- И то, и другое. При этом я стараюсь быть максимально объективным. Я российский гражданин, у меня русская жена, у меня наполовину русские дети. Но я действительно считаю, что у Франции нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Этот конфликт нас не касается. Я хотел бы, чтобы Франция вела свою политику так же, как это делает Турция, когда Эрдоган старается быть между Россией и Украиной. А поскольку меня многое связывает с Россией, то я поддерживаю воссоединение территорий Новороссии с РФ.- Вы сказали, что не заметили никаких нарушений в ходе этого референдума. А станет ли он менее легитимным от того, что проукраински настроенная часть населения его проигнорирует?- Я не удивлен тем, что я увидел за это время. Я хорошо знаю ДНР. Я много общался с людьми, когда ездил сюда с гуманитарными миссиями. И я хочу подчеркнуть, что Донбасс уже проголосовал 11 мая 2014 года за свою независимость, а сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Я не удивлюсь, если 100% граждан выступят за вступление в состав России. Тем более, что в Донбассе живут те же русские, что и в РФ. Отрицать это было бы идиотизмом.- Официальная Москва уже заявила, что после референдума нападение на Донбасс будет расцениваться как агрессия против России. Изменится ли ситуация в плане безопасности, учитывая, что Крым и Белгородская область уже подвергаются украинским атакам?- Да, вопрос безопасности – это сейчас самое важное. Россия должна освободить все территории, которые оккупированы Киевом (я имею в виду Славянск и Краматорск). Я также считаю, что Россия рано или поздно освободит Одессу и Харьков. Мне кажется, что Россия сейчас перейдет к формату антитеррористической операции, а не военной. Потому что речь будет идти непосредственно о российских территориях. А Киев будет делать все, чтобы совершать теракты и убивать представителей новой администрации. Предстоит много работы.- Кто кого побеждает на данном этапе?- Как бы там ни было, побеждает все равно Россия. Я думаю, что этим контрнаступлением украинские формирования загнали себя в ловушку. Потому что российские войска заманили их туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы. The New York Times взяли интервью у одного из украинских солдат, который сказал о больших потерях и о том, что российская армия ждала это контрнаступление и хорошо к нему подготовилась. То же самое касается и Харьковской области. Украинские войска наступают на Красный Лиман, но у них ничего не получается. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм-Купянск-Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка". Начало ноября может стать концом для украинской армии. Не удивлюсь, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу. Главное, что Россия ни разу не потеряла инициативу.- Вы сказали, что у Франции объективно нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Понимают ли это французы?- Они начинают понимать, что у Франции есть интересы в России. Парижу нужно получить дешевые российские энергоносители. Они поймут, что старый и надежный союзник в лице России лучше, чем Украина.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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референдум, украина, россия, харьков, одесса, днр, лнр, спецоперация, интервью
референдум, Украина, Россия, Харьков, Одесса, ДНР, ЛНР, Спецоперация, Интервью

Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы

13:02 27.09.2022 (обновлено: 13:04 27.09.2022)
 
© РИА Новости . Евгений БиятовКсавье Моро интервью
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Донбасс уже сделал свой исторический выбор 11 мая 2014 года. Сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Будет неудивительно, если 100% жителей ДНР проголосуют за вхождение в состав России, считает глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol), международный наблюдатель на референдуме, Ксавье Моро.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Ксавье, вы француз, вы приехали в Донбасс в качестве международного наблюдателя, но при этом уже давно живете и работаете в Москве. Вы в своих оценках выступаете как друг России? Или вы пытаетесь отстаивать национальные интересы Франции?
- И то, и другое. При этом я стараюсь быть максимально объективным. Я российский гражданин, у меня русская жена, у меня наполовину русские дети. Но я действительно считаю, что у Франции нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Этот конфликт нас не касается. Я хотел бы, чтобы Франция вела свою политику так же, как это делает Турция, когда Эрдоган старается быть между Россией и Украиной. А поскольку меня многое связывает с Россией, то я поддерживаю воссоединение территорий Новороссии с РФ.
- Вы сказали, что не заметили никаких нарушений в ходе этого референдума. А станет ли он менее легитимным от того, что проукраински настроенная часть населения его проигнорирует?
- Я не удивлен тем, что я увидел за это время. Я хорошо знаю ДНР. Я много общался с людьми, когда ездил сюда с гуманитарными миссиями. И я хочу подчеркнуть, что Донбасс уже проголосовал 11 мая 2014 года за свою независимость, а сейчас ситуация только ухудшилась из-за Украины. Я не удивлюсь, если 100% граждан выступят за вступление в состав России. Тем более, что в Донбассе живут те же русские, что и в РФ. Отрицать это было бы идиотизмом.
Патрик Вааб интервью
Вчера, 15:22
Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину
- Официальная Москва уже заявила, что после референдума нападение на Донбасс будет расцениваться как агрессия против России. Изменится ли ситуация в плане безопасности, учитывая, что Крым и Белгородская область уже подвергаются украинским атакам?
- Да, вопрос безопасности – это сейчас самое важное. Россия должна освободить все территории, которые оккупированы Киевом (я имею в виду Славянск и Краматорск). Я также считаю, что Россия рано или поздно освободит Одессу и Харьков. Мне кажется, что Россия сейчас перейдет к формату антитеррористической операции, а не военной. Потому что речь будет идти непосредственно о российских территориях. А Киев будет делать все, чтобы совершать теракты и убивать представителей новой администрации. Предстоит много работы.
- Кто кого побеждает на данном этапе?
- Как бы там ни было, побеждает все равно Россия. Я думаю, что этим контрнаступлением украинские формирования загнали себя в ловушку. Потому что российские войска заманили их туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы. The New York Times взяли интервью у одного из украинских солдат, который сказал о больших потерях и о том, что российская армия ждала это контрнаступление и хорошо к нему подготовилась. То же самое касается и Харьковской области. Украинские войска наступают на Красный Лиман, но у них ничего не получается. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм-Купянск-Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка". Начало ноября может стать концом для украинской армии. Не удивлюсь, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу. Главное, что Россия ни разу не потеряла инициативу.
- Вы сказали, что у Франции объективно нет интересов ни на Украине, ни в Черном море. Понимают ли это французы?
- Они начинают понимать, что у Франции есть интересы в России. Парижу нужно получить дешевые российские энергоносители. Они поймут, что старый и надежный союзник в лице России лучше, чем Украина.
 
референдумУкраинаРоссияХарьковОдессаДНРЛНРСпецоперацияИнтервью
 
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