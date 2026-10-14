https://ukraina.ru/20261014/kiev-gotovit-pontony-pochemu-rossiya-stala-bit-po-mostam-cherez-dnepr--mnenie-ischenko-1083809548.html

Киев готовит понтоны: почему Россия стала бить по мостам через Днепр — мнение Ищенко

Киев готовит понтоны: почему Россия стала бить по мостам через Днепр — мнение Ищенко - 14.10.2026 Украина.ру

Киев готовит понтоны: почему Россия стала бить по мостам через Днепр — мнение Ищенко

Чтобы мост перестал работать, бить по нему нужно каждый день — иначе удары бессмысленны: переправы успевают чинить. Четыре года назад на Украину за ночь прилетало 30 "Гераней", теперь только в один мост попадает два-три беспилотника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-14T20:30

2026-10-14T20:30

2026-10-14T20:30

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Отвечая на вопрос о том, почему удары по киевским мостам не наносились раньше, эксперт объяснил, как изменились удары России и в чём логика работы по переправам.Ищенко заявил, что четыре года назад на Украину за ночь прилетало 30 "Гераней". "Сейчас в один мост прилетает два-три беспилотника, а Украину в целом атакуют сотни, а то и тысячи, не считая ракет. Чтобы мост не работал, по нем должно прилетать каждый день. Если такой возможности нет, бить по нему бессмысленно", — пояснил эксперт.По его словам, у России был опыт с мостом в Затоке. "В него попало несколько десятков ракет, а он продолжал работать. Его успевали чинить. Так же постоянно восстанавливают переправы на линии фронта", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что мосты через Днепр — это не разовая цель, а объект, требующий постоянного огневого воздействия. Пока переправу успевают восстанавливать, она сохраняет пропускную способность, и удар по ней даёт лишь временный эффект.Именно поэтому, продолжил Ищенко, в Киеве уже сейчас собираются создавать понтонные переправы. "Пусть и с меньшей пропускной способностью. Им нужны переправы для войны, для поддержания возможностей группировки на Левобережье", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Политическая элита Запада продолжает существовать в атмосфере невозможности иных вариантов, кроме пресловутого плана разгрома России на украинском плацдарме. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.

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