https://ukraina.ru/20261014/yandeks-derzhit-udar-kompaniya-operativno-perevela-klyuchevye-sistemy-na-rezervnye-moschnosti-1083818240.html
"Яндекс" держит удар: компания оперативно перевела ключевые системы на резервные мощности
"Яндекс" держит удар: компания оперативно перевела ключевые системы на резервные мощности - 14.10.2026 Украина.ру
"Яндекс" держит удар: компания оперативно перевела ключевые системы на резервные мощности
"Яндекс" успешно перенес работу ключевых IT-систем на заранее подготовленные резервные площадки после атак на свои дата-центры. Минцифры РФ оказало компании содействие в поиске дополнительных мощностей для переноса систем, сообщил глава ведомства Максут Шадаев
2026-10-14T20:10
2026-10-14T20:10
2026-10-14T20:10
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Министр заявил, что территориальное распределение ключевых систем позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях."Компания продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем на сторонние площадки", — отметил Шадаев.В пресс-службе "Яндекса" подтвердили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. Детали размещения вычислительных мощностей в целях безопасности не раскрываются.Пока инженеры продолжают поэтапное восстановление, цифровой гигант вводит меры поддержки для клиентов и сообщает о прогрессе по ключевым направлениям. Так, облачные ресурсы Yandex Cloud и сервисы "Яндекс 360" во всех российских зонах доступности стали бесплатными для текущих клиентов на период с 8 по 31 октября 2026 года. В счет за октябрь попадут только ресурсы, использованные до 7 октября, остальное будет пересчитано автоматически.Напомним, утром 11 октября "Яндекс" проинформировал о полной остановке работы своего дата-центра во Владимире в результате атаки беспилотников. Этот объект стал уже третьим центром обработки данных компании, вышедшим из строя в октябре из-за атак БПЛА: ранее повреждения были нанесены инфраструктуре в Сасове Рязанской области и в Калуге.Почему даже прямые попадания в серверы "Яндекса" не способны парализовать страну и как российская армия отвечает на удары по своей инфраструктуре смотрите в новом выпуске "Щит и фейк" на сайте Ураина. ру.
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новости, россия, яндекс, владимир, сасово
Новости, Россия, Яндекс, Владимир, Сасово
"Яндекс" держит удар: компания оперативно перевела ключевые системы на резервные мощности
"Яндекс" успешно перенес работу ключевых IT-систем на заранее подготовленные резервные площадки после атак на свои дата-центры. Минцифры РФ оказало компании содействие в поиске дополнительных мощностей для переноса систем, сообщил глава ведомства Максут Шадаев
Министр заявил, что территориальное распределение ключевых систем позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях.
"Компания продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем на сторонние площадки", — отметил Шадаев.
В пресс-службе "Яндекса" подтвердили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. Детали размещения вычислительных мощностей в целях безопасности не раскрываются.
Пока инженеры продолжают поэтапное восстановление, цифровой гигант вводит меры поддержки для клиентов и сообщает о прогрессе по ключевым направлениям. Так, облачные ресурсы Yandex Cloud и сервисы "Яндекс 360" во всех российских зонах доступности стали бесплатными для текущих клиентов на период с 8 по 31 октября 2026 года. В счет за октябрь попадут только ресурсы, использованные до 7 октября, остальное будет пересчитано автоматически.
Напомним, утром 11 октября "Яндекс" проинформировал о полной остановке работы своего дата-центра во Владимире в результате атаки беспилотников. Этот объект стал уже третьим центром обработки данных компании, вышедшим из строя в октябре из-за атак БПЛА: ранее повреждения были нанесены инфраструктуре в Сасове Рязанской области и в Калуге.
Почему даже прямые попадания в серверы "Яндекса" не способны парализовать страну и как российская армия отвечает на удары по своей инфраструктуре смотрите в новом выпуске "Щит и фейк" на сайте Ураина. ру.