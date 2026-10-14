"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией - 14.10.2026 Украина.ру
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"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией
"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией - 14.10.2026 Украина.ру
"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану пожаловался на "предательство" Дональда Трампа. Причина — сделка по российскому дизелю и объявленное Вашингтоном "энергетическое перемирие"
2026-10-14T21:01
2026-10-14T21:14
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россия
вашингтон
дональд трамп
нпз
владимир зеленский
санкции
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Морган напомнил, что Дональд Трамп заключил соглашение о поставках дизельного топлива с президентом РФ Владимиром Путиным через 21 день после введения новых антироссийских санкций и спросил Зеленского, чувствует ли он себя преданным. "Правда, да. Правда, между нами. Но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства… Жаль, что мы теряем сильного партнера", — ответил он.Зеленский также высказал мнение, что Трамп должен сохранять нейтралитет в конфликте между Киевом и Москвой и обвинил советников президента США в том, что они "толкают его не на правильную сторону".Для американской администрации покупка российского дизеля — это рабочий инструмент для снижения цен на топливо внутри США и повышения рейтинга перед выборами в конгресс. Для России это означает стабильную загрузку НПЗ, новые рабочие места и приток иностранной валюты. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки составят 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и до миллиона в декабре с выходом на три миллиона тонн ежемесячно. Весь этот объем пойдет на экспорт, а внутренний рынок России останется полностью обеспеченным. Потенциальный доход от контракта оценивается в 4,5 миллиарда долларов.Напомним, после игнорирования Зеленским запросов Белого дома с требованием прекратить удары по российским НПЗ, Вашингтон пригрозил не только прекращением обмена разведданными, но и блокировкой программы PURL — механизма закупки американского оружия за счет государств ЕС. Об этом подробнее в материале Татьяны Стоянович Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине на сайте Украина. ру.
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Новости
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новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, нпз, владимир зеленский, санкции
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, НПЗ, Владимир Зеленский, санкции

"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией

21:01 14.10.2026 (обновлено: 21:14 14.10.2026)
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану пожаловался на "предательство" Дональда Трампа. Причина — сделка по российскому дизелю и объявленное Вашингтоном "энергетическое перемирие"
Морган напомнил, что Дональд Трамп заключил соглашение о поставках дизельного топлива с президентом РФ Владимиром Путиным через 21 день после введения новых антироссийских санкций и спросил Зеленского, чувствует ли он себя преданным.

"Правда, да. Правда, между нами. Но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства… Жаль, что мы теряем сильного партнера", — ответил он.

Зеленский также высказал мнение, что Трамп должен сохранять нейтралитет в конфликте между Киевом и Москвой и обвинил советников президента США в том, что они "толкают его не на правильную сторону".

Для американской администрации покупка российского дизеля — это рабочий инструмент для снижения цен на топливо внутри США и повышения рейтинга перед выборами в конгресс. Для России это означает стабильную загрузку НПЗ, новые рабочие места и приток иностранной валюты. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки составят 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и до миллиона в декабре с выходом на три миллиона тонн ежемесячно. Весь этот объем пойдет на экспорт, а внутренний рынок России останется полностью обеспеченным. Потенциальный доход от контракта оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Напомним, после игнорирования Зеленским запросов Белого дома с требованием прекратить удары по российским НПЗ, Вашингтон пригрозил не только прекращением обмена разведданными, но и блокировкой программы PURL — механизма закупки американского оружия за счет государств ЕС. Об этом подробнее в материале Татьяны Стоянович Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине на сайте Украина. ру.

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