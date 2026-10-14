"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией
21:01 14.10.2026 (обновлено: 21:14 14.10.2026)
© AP / Stefan Jeremiah
© AP / Stefan Jeremiah
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану пожаловался на "предательство" Дональда Трампа. Причина — сделка по российскому дизелю и объявленное Вашингтоном "энергетическое перемирие"
Морган напомнил, что Дональд Трамп заключил соглашение о поставках дизельного топлива с президентом РФ Владимиром Путиным через 21 день после введения новых антироссийских санкций и спросил Зеленского, чувствует ли он себя преданным.
"Правда, да. Правда, между нами. Но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства… Жаль, что мы теряем сильного партнера", — ответил он.
Зеленский также высказал мнение, что Трамп должен сохранять нейтралитет в конфликте между Киевом и Москвой и обвинил советников президента США в том, что они "толкают его не на правильную сторону".
Для американской администрации покупка российского дизеля — это рабочий инструмент для снижения цен на топливо внутри США и повышения рейтинга перед выборами в конгресс. Для России это означает стабильную загрузку НПЗ, новые рабочие места и приток иностранной валюты. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки составят 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и до миллиона в декабре с выходом на три миллиона тонн ежемесячно. Весь этот объем пойдет на экспорт, а внутренний рынок России останется полностью обеспеченным. Потенциальный доход от контракта оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
Напомним, после игнорирования Зеленским запросов Белого дома с требованием прекратить удары по российским НПЗ, Вашингтон пригрозил не только прекращением обмена разведданными, но и блокировкой программы PURL — механизма закупки американского оружия за счет государств ЕС. Об этом подробнее в материале Татьяны Стоянович Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине на сайте Украина. ру.
"Правда, да. Правда, между нами. Но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства… Жаль, что мы теряем сильного партнера", — ответил он.
Зеленский также высказал мнение, что Трамп должен сохранять нейтралитет в конфликте между Киевом и Москвой и обвинил советников президента США в том, что они "толкают его не на правильную сторону".
Для американской администрации покупка российского дизеля — это рабочий инструмент для снижения цен на топливо внутри США и повышения рейтинга перед выборами в конгресс. Для России это означает стабильную загрузку НПЗ, новые рабочие места и приток иностранной валюты. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки составят 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и до миллиона в декабре с выходом на три миллиона тонн ежемесячно. Весь этот объем пойдет на экспорт, а внутренний рынок России останется полностью обеспеченным. Потенциальный доход от контракта оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
Напомним, после игнорирования Зеленским запросов Белого дома с требованием прекратить удары по российским НПЗ, Вашингтон пригрозил не только прекращением обмена разведданными, но и блокировкой программы PURL — механизма закупки американского оружия за счет государств ЕС. Об этом подробнее в материале Татьяны Стоянович Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине на сайте Украина. ру.
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