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"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией

"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией - 14.10.2026 Украина.ру

"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану пожаловался на "предательство" Дональда Трампа. Причина — сделка по российскому дизелю и объявленное Вашингтоном "энергетическое перемирие"

2026-10-14T21:01

2026-10-14T21:01

2026-10-14T21:14

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Морган напомнил, что Дональд Трамп заключил соглашение о поставках дизельного топлива с президентом РФ Владимиром Путиным через 21 день после введения новых антироссийских санкций и спросил Зеленского, чувствует ли он себя преданным. "Правда, да. Правда, между нами. Но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства… Жаль, что мы теряем сильного партнера", — ответил он.Зеленский также высказал мнение, что Трамп должен сохранять нейтралитет в конфликте между Киевом и Москвой и обвинил советников президента США в том, что они "толкают его не на правильную сторону".Для американской администрации покупка российского дизеля — это рабочий инструмент для снижения цен на топливо внутри США и повышения рейтинга перед выборами в конгресс. Для России это означает стабильную загрузку НПЗ, новые рабочие места и приток иностранной валюты. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки составят 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и до миллиона в декабре с выходом на три миллиона тонн ежемесячно. Весь этот объем пойдет на экспорт, а внутренний рынок России останется полностью обеспеченным. Потенциальный доход от контракта оценивается в 4,5 миллиарда долларов.Напомним, после игнорирования Зеленским запросов Белого дома с требованием прекратить удары по российским НПЗ, Вашингтон пригрозил не только прекращением обмена разведданными, но и блокировкой программы PURL — механизма закупки американского оружия за счет государств ЕС. Об этом подробнее в материале Татьяны Стоянович Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине на сайте Украина. ру.

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