Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов - 27.09.2022 Украина.ру
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Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов
Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов - 27.09.2022 Украина.ру
Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов
Украинские блокпосты блокируют жителям подконтрольной Киеву части Запорожской области выехать на освобожденную территорию, чтобы они не могли проголосовать на референдуме, заявил 27 сентября РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-27T11:02
2022-09-27T11:02
новости
спецоперация
владимир рогов
запорожская область
референдум
киев
украина
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Ранее во вторник Рогов сообщил о том, что ВСУ могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в Энергодаре и его пригородах, они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.Он заверил, что руководство области знает о планах противника и "готово защитить свою землю".
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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская область, референдум, киев, украина
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, Запорожская область, референдум, Киев, Украина

Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов

11:02 27.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские блокпосты блокируют жителям подконтрольной Киеву части Запорожской области выехать на освобожденную территорию, чтобы они не могли проголосовать на референдуме, заявил 27 сентября РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Украинская сторона на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме.
Ранее во вторник Рогов сообщил о том, что ВСУ могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в Энергодаре и его пригородах, они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.
Он заверил, что руководство области знает о планах противника и "готово защитить свою землю".
Владимир Рогов
25 сентября, 08:12
Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдумеЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца пресечь давление на международного наблюдателя из ФРГ на референдуме по присоединению к России, передает 25 сентября РИА Новости
 
НовостиСпецоперацияВладимир РоговЗапорожская областьреферендумКиевУкраина
 
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