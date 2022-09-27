Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Украинские блокпосты блокируют жителям подконтрольной Киеву части Запорожской области выехать на освобожденную территорию, чтобы они не могли проголосовать на референдуме, заявил 27 сентября РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Украинская сторона на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме.
Ранее во вторник Рогов сообщил о том, что ВСУ могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в Энергодаре и его пригородах, они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.
Он заверил, что руководство области знает о планах противника и "готово защитить свою землю".
25 сентября, 08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдумеЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца пресечь давление на международного наблюдателя из ФРГ на референдуме по присоединению к России, передает 25 сентября РИА Новости