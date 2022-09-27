https://ukraina.ru/20220927/1039118309.html

Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов

Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов - 27.09.2022 Украина.ру

Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов

Украинские блокпосты блокируют жителям подконтрольной Киеву части Запорожской области выехать на освобожденную территорию, чтобы они не могли проголосовать на референдуме, заявил 27 сентября РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-27T11:02

2022-09-27T11:02

2022-09-27T11:02

новости

спецоперация

владимир рогов

запорожская область

референдум

киев

украина

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Ранее во вторник Рогов сообщил о том, что ВСУ могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в Энергодаре и его пригородах, они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.Он заверил, что руководство области знает о планах противника и "готово защитить свою землю".

https://ukraina.ru/20220925/1039060988.html

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2022

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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская область, референдум, киев, украина