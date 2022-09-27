Психологическая война против России: перевооружение в бою - 27.09.2022 Украина.ру
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Психологическая война против России: перевооружение в бою
Психологическая война против России: перевооружение в бою - 27.09.2022 Украина.ру
Психологическая война против России: перевооружение в бою
Смена тактики и даже стратегии в ходе боевых действий – вполне естественное явление. Вот и психологическая война против России требует изменений. Во всяком... Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T12:07
2022-09-27T12:07
россия
сша
информационная война
пропаганда
эксклюзив
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Смена тактики и даже стратегии в ходе боевых действий – вполне естественное явление. Вот и психологическая война против России требует изменений. Во всяком случае так считают авторы статьи "Ведение психологической войны против России" в американском издании Polotico от 7 сентября. Авторы примечательные. Ивана Страднер – просто советник Центра честности СМИ Бэриша в Фонде защиты демократий (с официальной страницы организации: "занимается устранением угроз национальной безопасности, создаваемых кампаниями по дезинформации"). Дэвид Шедд – просто бывший и.о. директора РУМО – Разведывательного управления Министерства обороны США.Общим местом в рассуждениях относительно хода психологической войны является утверждение, что Россия её проигрывает. Это, мягко говоря, не совсем так. Чтобы пресечь российскую пропаганду за пределами России Западу пришлось напрочь забыть о незыблемых ценностях свободы слова и, по примеру Порошенко и Зеленского, тупо запретить неугодные СМИ. Про ситуацию в России и говорить нечего – достаточно посмотреть на социологию. Понятно, это не повод почивать на лаврах. Да нам и не дадут.Авторы статьи в Polotico считают, что "у США есть реальная возможность подорвать путинскую пропаганду". Как же они советуют это делать?Прежде всего предлагается изменить сам стратегический подход. В советское время достаточно было "продать россиянам американскую мечту" и "рассказывать о преимуществах Levi’s и Голливуда". Сейчас это не работает. Авторы, понятно, не объясняют, почему, хотя это и очевидно – россияне побывали в мире "американской мечты" и увидели её изнанку.Сейчас, кстати, в СМИ раскручивается последний "Отчёт о мировом богатстве" составленный на основе данных второго по размерам швейцарского банка Credit Suisse. В соответствии с этим докладом, в России 1% людей контролируют почти 60% богатства, в то время как в Индии, США и Китае этот показатель колеблется от 30% до 40%. Независимо от того, правда это или нет, нельзя не отметить, что такая ситуация – естественное следствие развитие того самого либерального капитализма, который призывала нас строить западная пропаганда.В общем, "американскую мечту" уже не продашь. Что делать? "США должны использовать русский национализм, чтобы переиграть Кремль, подчёркивая ущерб, нанесенный войной России, разоблачая коррупцию в правительстве и несправедливость внутри России (см. отчёт Credit Suisse выше – Авт.) и используя недовольство российских этнических меньшинств".Генеральная линия такая: "Путин унизил “величие” России дома и за рубежом своей кровавой войной на Украине".В этом периоде обращают на себя внимание два момента:Во-первых, если мы обращаемся к чувству национализма (в нашем случае – патриотизма), то слово "величие" никак не должно быть в кавычках.Во-вторых, сама по себе "кровавая война" унизить величие России не может. Так уж получилось, что Россия постоянно вела в своей истории кровавые войны. И не всегда даже успешные. Уж чем-чем, а войной русских не запугаешь. По крайней мере – основную массу.Мы придираемся, понятно – статья-то ориентирована не на российского читателя. Но чувство превосходства – не лучший советчик при выработке стратегии информационной войны. Потому нам только кажется, что рассказы про "клоуна-наркомана" и "самоходного деда на перфокартах" работают. В самый непредвиденный момент они дают сбой – и в планах командования, и в общественном мнении. И, кстати, немаловажная часть социально-психологической базы Майдана – люди, считающие, что "в отличие от тупых (вписать нужную национальность) мы не такие и Майдана у нас не будет".Ну и несколько тактических замечаний.1) Авторы полагают, что нет смысла работать с оппозиционными российскими медиа. Толку от них никакого нет.2) Работать надо через посреднические медиа и социальные сети. Что такое "посреднические медиа"? Антивоенную рекламу и рекламу акций протеста активно закачивают через каналы с аполитичным содержанием – чрезвычайные происшествия, альтернативная "наука", в конце концов – порнография.3) Один из самых эффективных инструментов авторы считают юмор: "даже Сталин не смог остановить сатиру, которая стала самой популярной формой политического протеста в бывшем Советском Союзе".4) "Соединённые Штаты должны стремиться к установлению партнерских отношений с русскоязычными влиятельными лицами в социальных сетях".В целом, статья даёт довольно точное представление в стратегии информационно-психологической борьбы против России на данном этапе. Мы вот, например, сходу вспомнили несколько телеграм-каналов, авторы которых чётко следуют рекомендациям разведывательного сообщества США, но при этом почти наверняка денег не получают и даже считают себя "патриотами".
https://ukraina.ru/20211101/1032573400.html
https://ukraina.ru/20220424/1033843386.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, информационная война, пропаганда, эксклюзив
Россия, США, информационная война, пропаганда, Эксклюзив

Психологическая война против России: перевооружение в бою

12:07 27.09.2022
 
© Открытые источникиИнформационная война
Информационная война
© Открытые источники
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Смена тактики и даже стратегии в ходе боевых действий – вполне естественное явление. Вот и психологическая война против России требует изменений. Во всяком случае так считают авторы статьи "Ведение психологической войны против России" в американском издании Polotico от 7 сентября. Авторы примечательные. Ивана Страднер – просто советник Центра честности СМИ Бэриша в Фонде защиты демократий (с официальной страницы организации: "занимается устранением угроз национальной безопасности, создаваемых кампаниями по дезинформации"). Дэвид Шедд – просто бывший и.о. директора РУМО – Разведывательного управления Министерства обороны США.
Общим местом в рассуждениях относительно хода психологической войны является утверждение, что Россия её проигрывает. Это, мягко говоря, не совсем так. Чтобы пресечь российскую пропаганду за пределами России Западу пришлось напрочь забыть о незыблемых ценностях свободы слова и, по примеру Порошенко и Зеленского, тупо запретить неугодные СМИ. Про ситуацию в России и говорить нечего – достаточно посмотреть на социологию. Понятно, это не повод почивать на лаврах. Да нам и не дадут.
Евгений Вольнов
1 ноября 2021, 05:00
«Алло, морг? Это майор Чистяков». Как Украина ведет психологическую войну против РоссииПожар в «Зимней Вишне» в Кемерове, взрыв в подъезде жилого дома в Магнитогорске, даже мошеннические колл-центры. Все эти информационные поводы возникали, а затем подхватывались прокси иностранных спецслужб — украинским Центром психологических операций. По крайней мере, так уверяет информатор Украины.ру
Авторы статьи в Polotico считают, что "у США есть реальная возможность подорвать путинскую пропаганду". Как же они советуют это делать?
Прежде всего предлагается изменить сам стратегический подход. В советское время достаточно было "продать россиянам американскую мечту" и "рассказывать о преимуществах Levi’s и Голливуда". Сейчас это не работает. Авторы, понятно, не объясняют, почему, хотя это и очевидно – россияне побывали в мире "американской мечты" и увидели её изнанку.
Сейчас, кстати, в СМИ раскручивается последний "Отчёт о мировом богатстве" составленный на основе данных второго по размерам швейцарского банка Credit Suisse. В соответствии с этим докладом, в России 1% людей контролируют почти 60% богатства, в то время как в Индии, США и Китае этот показатель колеблется от 30% до 40%. Независимо от того, правда это или нет, нельзя не отметить, что такая ситуация – естественное следствие развитие того самого либерального капитализма, который призывала нас строить западная пропаганда.
В общем, "американскую мечту" уже не продашь. Что делать? "США должны использовать русский национализм, чтобы переиграть Кремль, подчёркивая ущерб, нанесенный войной России, разоблачая коррупцию в правительстве и несправедливость внутри России (см. отчёт Credit Suisse выше – Авт.) и используя недовольство российских этнических меньшинств".
Генеральная линия такая: "Путин унизил “величие” России дома и за рубежом своей кровавой войной на Украине".
В этом периоде обращают на себя внимание два момента:
Во-первых, если мы обращаемся к чувству национализма (в нашем случае – патриотизма), то слово "величие" никак не должно быть в кавычках.
Во-вторых, сама по себе "кровавая война" унизить величие России не может. Так уж получилось, что Россия постоянно вела в своей истории кровавые войны. И не всегда даже успешные. Уж чем-чем, а войной русских не запугаешь. По крайней мере – основную массу.
Мы придираемся, понятно – статья-то ориентирована не на российского читателя. Но чувство превосходства – не лучший советчик при выработке стратегии информационной войны. Потому нам только кажется, что рассказы про "клоуна-наркомана" и "самоходного деда на перфокартах" работают. В самый непредвиденный момент они дают сбой – и в планах командования, и в общественном мнении. И, кстати, немаловажная часть социально-психологической базы Майдана – люди, считающие, что "в отличие от тупых (вписать нужную национальность) мы не такие и Майдана у нас не будет".
Ну и несколько тактических замечаний.
1) Авторы полагают, что нет смысла работать с оппозиционными российскими медиа. Толку от них никакого нет.
2) Работать надо через посреднические медиа и социальные сети. Что такое "посреднические медиа"? Антивоенную рекламу и рекламу акций протеста активно закачивают через каналы с аполитичным содержанием – чрезвычайные происшествия, альтернативная "наука", в конце концов – порнография.
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3) Один из самых эффективных инструментов авторы считают юмор: "даже Сталин не смог остановить сатиру, которая стала самой популярной формой политического протеста в бывшем Советском Союзе".
4) "Соединённые Штаты должны стремиться к установлению партнерских отношений с русскоязычными влиятельными лицами в социальных сетях".
В целом, статья даёт довольно точное представление в стратегии информационно-психологической борьбы против России на данном этапе. Мы вот, например, сходу вспомнили несколько телеграм-каналов, авторы которых чётко следуют рекомендациям разведывательного сообщества США, но при этом почти наверняка денег не получают и даже считают себя "патриотами".
 
РоссияСШАинформационная войнапропагандаЭксклюзив
 
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