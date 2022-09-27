Психологическая война против России: перевооружение в бою
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Смена тактики и даже стратегии в ходе боевых действий – вполне естественное явление. Вот и психологическая война против России требует изменений. Во всяком случае так считают авторы статьи "Ведение психологической войны против России" в американском издании Polotico от 7 сентября. Авторы примечательные. Ивана Страднер – просто советник Центра честности СМИ Бэриша в Фонде защиты демократий (с официальной страницы организации: "занимается устранением угроз национальной безопасности, создаваемых кампаниями по дезинформации"). Дэвид Шедд – просто бывший и.о. директора РУМО – Разведывательного управления Министерства обороны США.
Общим местом в рассуждениях относительно хода психологической войны является утверждение, что Россия её проигрывает. Это, мягко говоря, не совсем так. Чтобы пресечь российскую пропаганду за пределами России Западу пришлось напрочь забыть о незыблемых ценностях свободы слова и, по примеру Порошенко и Зеленского, тупо запретить неугодные СМИ. Про ситуацию в России и говорить нечего – достаточно посмотреть на социологию. Понятно, это не повод почивать на лаврах. Да нам и не дадут.
1 ноября 2021, 05:00«Алло, морг? Это майор Чистяков». Как Украина ведет психологическую войну против РоссииПожар в «Зимней Вишне» в Кемерове, взрыв в подъезде жилого дома в Магнитогорске, даже мошеннические колл-центры. Все эти информационные поводы возникали, а затем подхватывались прокси иностранных спецслужб — украинским Центром психологических операций. По крайней мере, так уверяет информатор Украины.ру
Авторы статьи в Polotico считают, что "у США есть реальная возможность подорвать путинскую пропаганду". Как же они советуют это делать?
Прежде всего предлагается изменить сам стратегический подход. В советское время достаточно было "продать россиянам американскую мечту" и "рассказывать о преимуществах Levi’s и Голливуда". Сейчас это не работает. Авторы, понятно, не объясняют, почему, хотя это и очевидно – россияне побывали в мире "американской мечты" и увидели её изнанку.
Сейчас, кстати, в СМИ раскручивается последний "Отчёт о мировом богатстве" составленный на основе данных второго по размерам швейцарского банка Credit Suisse. В соответствии с этим докладом, в России 1% людей контролируют почти 60% богатства, в то время как в Индии, США и Китае этот показатель колеблется от 30% до 40%. Независимо от того, правда это или нет, нельзя не отметить, что такая ситуация – естественное следствие развитие того самого либерального капитализма, который призывала нас строить западная пропаганда.
В общем, "американскую мечту" уже не продашь. Что делать? "США должны использовать русский национализм, чтобы переиграть Кремль, подчёркивая ущерб, нанесенный войной России, разоблачая коррупцию в правительстве и несправедливость внутри России (см. отчёт Credit Suisse выше – Авт.) и используя недовольство российских этнических меньшинств".
Генеральная линия такая: "Путин унизил “величие” России дома и за рубежом своей кровавой войной на Украине".
В этом периоде обращают на себя внимание два момента:
Во-первых, если мы обращаемся к чувству национализма (в нашем случае – патриотизма), то слово "величие" никак не должно быть в кавычках.
Во-вторых, сама по себе "кровавая война" унизить величие России не может. Так уж получилось, что Россия постоянно вела в своей истории кровавые войны. И не всегда даже успешные. Уж чем-чем, а войной русских не запугаешь. По крайней мере – основную массу.
Мы придираемся, понятно – статья-то ориентирована не на российского читателя. Но чувство превосходства – не лучший советчик при выработке стратегии информационной войны. Потому нам только кажется, что рассказы про "клоуна-наркомана" и "самоходного деда на перфокартах" работают. В самый непредвиденный момент они дают сбой – и в планах командования, и в общественном мнении. И, кстати, немаловажная часть социально-психологической базы Майдана – люди, считающие, что "в отличие от тупых (вписать нужную национальность) мы не такие и Майдана у нас не будет".
Ну и несколько тактических замечаний.
1) Авторы полагают, что нет смысла работать с оппозиционными российскими медиа. Толку от них никакого нет.
2) Работать надо через посреднические медиа и социальные сети. Что такое "посреднические медиа"? Антивоенную рекламу и рекламу акций протеста активно закачивают через каналы с аполитичным содержанием – чрезвычайные происшествия, альтернативная "наука", в конце концов – порнография.
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3) Один из самых эффективных инструментов авторы считают юмор: "даже Сталин не смог остановить сатиру, которая стала самой популярной формой политического протеста в бывшем Советском Союзе".
4) "Соединённые Штаты должны стремиться к установлению партнерских отношений с русскоязычными влиятельными лицами в социальных сетях".
В целом, статья даёт довольно точное представление в стратегии информационно-психологической борьбы против России на данном этапе. Мы вот, например, сходу вспомнили несколько телеграм-каналов, авторы которых чётко следуют рекомендациям разведывательного сообщества США, но при этом почти наверняка денег не получают и даже считают себя "патриотами".