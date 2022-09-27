https://ukraina.ru/20220927/1039103259.html

Главное на 27 сентября: в России и в мире

Главное на 27 сентября: в России и в мире - 27.09.2022 Украина.ру

Главное на 27 сентября: в России и в мире

Совбез ООН обсудит ситуацию на Украине, в Японии похоронят бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-09-27T05:45

2022-09-27T05:45

2022-09-27T05:45

новости

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РоссияСовещание по вопросам сельского хозяйства проведет президент России Владимир Путин. В мероприятии примут участие представители регионов, министр сельского хозяйства. В планах обсуждение сезонных полевых работ, уборочной компании.Состоятся похороны и отпевание режиссера Владимира Краснопольского.Прощание состоится в 12:00 в фойе Большого зала Центрального дома кинематографистов (Москва, ул. Васильевская, д.13). Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.Владимир Краснопольский скончался 23 сентября на 90-м году жизни. С 1962 года работал режиссером-постановщиком Свердловской киностудии; с 1964 года – режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм".Совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы: "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года" и другие.ЗарубежьеМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Армению. В Ереване он встретится с главой МИД Армении Араратом Мироном, премьер-министром Николом Пашиняном, министром обороны Суреном Папикяном. Ожидается обсуждение вопросов с акцентом на текущие события на Кавказе и в Восточном Средиземноморье.Форум Евразийский диалог по развитию единого рынка труда откроется в Бишкеке. На мероприятии обсудят облегчение условий пребывания трудовых мигрантов стран-участниц ЕАЭС."Надеемся, что делегации из стран-членов ЕАЭС примут активное участие и вышеотмеченные вопросы будут в полной мере обсуждены на данном форуме. Надеюсь, что принимаемые нами сегодня исторически важные решения будут укреплять интеграционную основу для будущего нашего интеграционного объединения", - сказал глава Кабмина Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, пишут местные СМИ.МирЗаседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится в Нью-Йорке (США). Российскую делегацию участников возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую - госсекретарь США Энтони Блинкен.Как пишут журналисты РИА Новости, заседание запросили США и Албания. Темой дня может стать проведение референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в Токио. Ожидается участие 4300 гостей.Синдзо Абэ возглавлял японское правительство с 2012 по 2020 год. В июле 2022 года на него было совершено покушение, Абэ погиб.

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новости