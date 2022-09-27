https://ukraina.ru/20220927/1039097326.html
Каждый из этих детей в Донбассе может рассказать, как на его глазах кого-то убили – Александров
Каждый из этих детей в Донбассе может рассказать, как на его глазах кого-то убили – Александров - 27.09.2022 Украина.ру
Каждый из этих детей в Донбассе может рассказать, как на его глазах кого-то убили – Александров
Дети из Донбасса говорят о своей жизни и о боевых действиях совсем как взрослые, но с невероятной детской непосредственностью, сказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров в интервью Украина.ру
2022-09-27T05:15
2022-09-27T05:15
2022-09-27T05:15
новости
дети
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038744398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c5e2275bded7788175a41ee03cf99ca.jpg
Он рассказал, что есть городска агломерация Донецкая – туда входят Донецк, Макеевка, Харцызск, Ясиноватая и каждый из этих городов находился в разных условиях восемь лет.Дети из центра Донецка – "войну видели мало, то есть, они знали, что идет война, но сами не очень ее видели", а на окраинах и в прифронтовых районах дети постоянно под обстрелами находились, добавил директор благотворительного фонда.По его мнению, при всем, что они пережили - это абсолютно нормальные дети и рассказывают истории, как будто бы это происходило не с ними.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038744398_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0abab168c5ff467da4cf301670b0f1ef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дети, донбасс
Каждый из этих детей в Донбассе может рассказать, как на его глазах кого-то убили – Александров
Дети из Донбасса говорят о своей жизни и о боевых действиях совсем как взрослые, но с невероятной детской непосредственностью, сказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров в интервью Украина.ру
Он рассказал, что есть городска агломерация Донецкая – туда входят Донецк, Макеевка, Харцызск, Ясиноватая и каждый из этих городов находился в разных условиях восемь лет.
Дети из центра Донецка – "войну видели мало, то есть, они знали, что идет война, но сами не очень ее видели", а на окраинах и в прифронтовых районах дети постоянно под обстрелами находились, добавил директор благотворительного фонда.
Каждый из этих детей может рассказать, как на его глазах кого-то убили, кого-то засыпало, и эти истории они рассказывают с такой детской непосредственностью, как будто ты фильм смотришь. Они все очень повзрослевшие. Я общаюсь с детьми, они же рассказывают наперебой, как они пережили то, что пережили.
Василий Александров
директор благотворительного фонда "Руспомощь"
По его мнению, при всем, что они пережили - это абсолютно нормальные дети и рассказывают истории, как будто бы это происходило не с ними.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.