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Песков высказался о закрытии границ в связи с мобилизацией
Песков высказался о закрытии границ в связи с мобилизацией - 26.09.2022 Украина.ру
Песков высказался о закрытии границ в связи с мобилизацией
Никаких решений о закрытии границ России с другими государствами в свете частичной мобилизации в настоящее время нет. Об этом 26 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-26T14:15
2022-09-26T14:15
2022-09-26T14:15
песков
новости
границы
мобилизация
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Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии границ России с другими государствами.С прошлой недели в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
песков, новости, границы, мобилизация
Песков, Новости, границы, мобилизация
Песков высказался о закрытии границ в связи с мобилизацией
Никаких решений о закрытии границ России с другими государствами в свете частичной мобилизации в настоящее время нет. Об этом 26 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии границ России с другими государствами.
"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", - заверил Песков.
С прошлой недели в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.