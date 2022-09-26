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Песков высказался о закрытии границ в связи с мобилизацией

Песков высказался о закрытии границ в связи с мобилизацией - 26.09.2022 Украина.ру

Песков высказался о закрытии границ в связи с мобилизацией

Никаких решений о закрытии границ России с другими государствами в свете частичной мобилизации в настоящее время нет. Об этом 26 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-26T14:15

2022-09-26T14:15

2022-09-26T14:15

песков

новости

границы

мобилизация

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Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии границ России с другими государствами.С прошлой недели в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

песков, новости, границы, мобилизация