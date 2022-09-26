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Минск пообещал Киеву ответные меры за изъятие имущества на Украине
Минск пообещал Киеву ответные меры за изъятие имущества на Украине - 26.09.2022 Украина.ру
Минск пообещал Киеву ответные меры за изъятие имущества на Украине
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск провел анализ белорусского имущества, которое расположено на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой там собственности, если это потребуется, передает 26 сентября РИА Новости
2022-09-26T07:11
2022-09-26T07:11
2022-09-26T07:12
минск
белоруссия
новости
имущество
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Глава ведомства пообещал, что аналогичные действия будут предприняты, если подобные события будут проходить и в других странах.По его словам, в СМИ появлялась информация, что "украинцы конфисковали, национализировали собственность Белоруссии и России где-то на один миллиард долларов".Макей добавил, что на территории Украины в настоящее время расположено около семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму порядка 355 миллионов долларов, а также другое имущество.Ранее Макей отверг возможность нанесения удара по Украине. По его словам, Минск заинтересован в прекращении конфликта "как можно скорее", а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет "к уничтожению человечества".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минск, белоруссия, новости, имущество
Минск, Белоруссия, Новости, имущество
Минск пообещал Киеву ответные меры за изъятие имущества на Украине
07:11 26.09.2022 (обновлено: 07:12 26.09.2022)
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск провел анализ белорусского имущества, которое расположено на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой там собственности, если это потребуется, передает 26 сентября РИА Новости
Глава ведомства пообещал, что аналогичные действия будут предприняты, если подобные события будут проходить и в других странах.
"Конечно же, мы не оставим это без ответа", — сказал он
По его словам, в СМИ появлялась информация, что "украинцы конфисковали, национализировали собственность Белоруссии и России где-то на один миллиард долларов".
Макей добавил, что на территории Украины в настоящее время расположено около семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму порядка 355 миллионов долларов, а также другое имущество.
Ранее Макей отверг возможность нанесения удара по Украине. По его словам, Минск заинтересован в прекращении конфликта "как можно скорее", а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет "к уничтожению человечества".