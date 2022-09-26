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Минск пообещал Киеву ответные меры за изъятие имущества на Украине

Минск пообещал Киеву ответные меры за изъятие имущества на Украине - 26.09.2022 Украина.ру

Минск пообещал Киеву ответные меры за изъятие имущества на Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск провел анализ белорусского имущества, которое расположено на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой там собственности, если это потребуется, передает 26 сентября РИА Новости

2022-09-26T07:11

2022-09-26T07:11

2022-09-26T07:12

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белоруссия

новости

имущество

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Глава ведомства пообещал, что аналогичные действия будут предприняты, если подобные события будут проходить и в других странах.По его словам, в СМИ появлялась информация, что "украинцы конфисковали, национализировали собственность Белоруссии и России где-то на один миллиард долларов".Макей добавил, что на территории Украины в настоящее время расположено около семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму порядка 355 миллионов долларов, а также другое имущество.Ранее Макей отверг возможность нанесения удара по Украине. По его словам, Минск заинтересован в прекращении конфликта "как можно скорее", а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет "к уничтожению человечества".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

минск, белоруссия, новости, имущество