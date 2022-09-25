Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России - 25.09.2022 Украина.ру
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Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России
Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России - 25.09.2022 Украина.ру
Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России
Ведущий Fox News Такер Карлсон на днях раскритиковал призыв советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к США нанести превентивные ядерные удары по России
2022-09-25T08:47
2022-09-25T08:47
владимир путин
ядерное
ядерное оружие
новости
украина
сша
россия
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Подобные высказывания он назвал неуместными. По мнению телеведущего, такие призывы также говорят о невменяемости их автора.Такер также высказал мнение, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы администрация президента США Джо Байдена надавила на Киев и добилась разрешения украинского конфликта путем мирных переговоров.При этом он посетовал на то, что Белый дом ничего не предпринимает в данной ситуации и продолжает накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием, обвиняя Россию в продолжении боевых действий.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал российских Вооруженных сил.О том, что Владимир Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, также заявлял президент Сербии Александр Вучич. Он выразил надежду на то, что "наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение". По его словам, это "намного лучше, чем ждать поражения другой стороны".На неделе Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они "должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".
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владимир путин, ядерное, ядерное оружие, новости, украина, сша, россия
Владимир Путин, ядерное, Ядерное оружие, Новости, Украина, США, Россия

Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России

08:47 25.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Ведущий Fox News Такер Карлсон на днях раскритиковал призыв советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к США нанести превентивные ядерные удары по России
Подобные высказывания он назвал неуместными. По мнению телеведущего, такие призывы также говорят о невменяемости их автора.

"В ответ на слова [президента России Владимира] Путина правительство Украины призвало к немедленному ядерному нападению на Россию, которое, без сомнения, привело бы к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, гибели десятков миллионов американцев. <...> Здравомыслящие люди не говорят так, никогда", - заметил телеведущий.

Такер также высказал мнение, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы администрация президента США Джо Байдена надавила на Киев и добилась разрешения украинского конфликта путем мирных переговоров.
При этом он посетовал на то, что Белый дом ничего не предпринимает в данной ситуации и продолжает накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием, обвиняя Россию в продолжении боевых действий.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал российских Вооруженных сил.
О том, что Владимир Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, также заявлял президент Сербии Александр Вучич. Он выразил надежду на то, что "наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение". По его словам, это "намного лучше, чем ждать поражения другой стороны".
На неделе Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они "должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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