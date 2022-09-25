Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах - 25.09.2022 Украина.ру
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Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах - 25.09.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
Люди звонят, пишут, обращаются и хотят поучаствовать в референдумах из тех населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем киевского режима, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-09-25T07:45
2022-09-25T07:45
референдум
запорожская область
новости
рогов
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По его словам, люди переживают, чтобы их голос был услышан, "лишать их этого права мы не будем, не в праве это делать".Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html
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референдум, запорожская область, новости, рогов
референдум, Запорожская область, Новости, Рогов

Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах

07:45 25.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Люди звонят, пишут, обращаются и хотят поучаствовать в референдумах из тех населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем киевского режима, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Чтобы вы понимали, у нас сейчас открыты 394 участка на территории области. А за ее территорией мы изначально открыли 85 участков, а потом поняли, что этого мало и увеличили количество до 102 участков. Люди звонят, пишут, обращаются из Запорожья, Вольнянска, Гуляйполя, Орехово. То есть из тех населенных пунктов, которые находятся формально под контролем режима Зеленского, но реально оккупированы англосаксами – мы это понимаем.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области
По его словам, люди переживают, чтобы их голос был услышан, "лишать их этого права мы не будем, не в праве это делать".
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 06:48
Жизнь после референдума: военно-управленческие решения
 
референдумЗапорожская областьНовостиРогов
 
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Заголовок открываемого материала
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08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
08:00Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
07:58День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"
07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
07:30"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
07:15Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
07:00Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
06:45"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
06:30Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
06:15На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
06:00"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
05:45Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
05:30Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины
05:15"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке
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