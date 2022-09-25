https://ukraina.ru/20220925/1039047192.html

Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах

Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах - 25.09.2022 Украина.ру

Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах

Люди звонят, пишут, обращаются и хотят поучаствовать в референдумах из тех населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем киевского режима, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-09-25T07:45

2022-09-25T07:45

2022-09-25T07:45

референдум

запорожская область

новости

рогов

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По его словам, люди переживают, чтобы их голос был услышан, "лишать их этого права мы не будем, не в праве это делать".Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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референдум, запорожская область, новости, рогов