Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
Люди звонят, пишут, обращаются и хотят поучаствовать в референдумах из тех населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем киевского режима, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Чтобы вы понимали, у нас сейчас открыты 394 участка на территории области. А за ее территорией мы изначально открыли 85 участков, а потом поняли, что этого мало и увеличили количество до 102 участков. Люди звонят, пишут, обращаются из Запорожья, Вольнянска, Гуляйполя, Орехово. То есть из тех населенных пунктов, которые находятся формально под контролем режима Зеленского, но реально оккупированы англосаксами – мы это понимаем.
По его словам, люди переживают, чтобы их голос был услышан, "лишать их этого права мы не будем, не в праве это делать".
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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