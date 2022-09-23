https://ukraina.ru/20220923/1039042253.html

Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума

Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума - 23.09.2022 Украина.ру

Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума

О мерах безопасности во время проведения референдума в Запорожской области изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T17:34

2022-09-23T17:34

2022-09-23T17:34

украина

рогов

референдум

теракт

запорожская область

запорожье

интервью

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О мерах безопасности во время проведения референдума в Запорожской области изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов. — Владимир Валерьевич, для начала: с праздником вас!— Спасибо! Это действительно праздник, без преувеличения, со слезами на глазах, выстраданный. Мы ждали ждали 31 год и 1 месяц с момента, как нас оторвали от большой Родины.— Как проходит референдум, что говорят люди, какие настроения?— Референдум проходит, слава богу, хорошо. Настроение праздничное, если бы вы были тут физически, вы бы это увидели и почувствовали. Насколько у людей настрой такой положительный! Таких эмоций я давно не видел и не испытывал. Тем более, коллективных эмоций. Сейчас идут подомовой, поквартирный обход. Это первые 4 дня.На пятый день у нас будут голосования на избирательных участках. По явке мы ожидаем за 80%. Потому что, для понимания, сейчас административных здания, где избирательные комиссии есть и готовы, но будут принимать только через 4 дня, приходят мои земляки. В Бердянске, Мелитополе, Энергодаре - просят дать им возможность проголосовать именно сегодня.Почему-то у многих людей возникло стойкое убеждение, что чем быстрее мы проголосуем, тем быстрее станем Россией. Они не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня. Мы объясняем, что идет 5 дней голосование, все по плану, чтобы не было большого скопления людей в одном месте в одно время. И чтобы не было угрозы со стороны боевиков Зеленского в отношении терактов, обстрелов и так далее.Просто для понимания – два теракта совершено на данный момент. Взрыв на центральном рынке Мелитополя вчера в магазине был, 6 человек пострадали. Слава богу, никто не погиб, им оказывают медицинскую помощь. И сегодня выбросили самодельное взрывное устройство возле одного из домов в центре Мелитополя, никто не пострадал, кроме забора и газовой трубы – осколки прилетели и выбиты стекла.Понятно, что террористы УГИЛА – украинского государства Ивано-Франковска и Львова пытаются сорвать свободное волеизъявление людей, запугать их, в бессильной злобе пытаются нам помешать. Ничего у них не получиться.— Украинская сторона будет и далее предпринимать попытки сорвать голосование. На что они рассчитывают?— Не знаю, на что они рассчитывают, мне кажется, они давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением порошками и всякими наркотиками. Я не вижу никакой возможности, чтобы это не состоялось. Это будет, однозначно. Конкретно сейчас идет и выездное голосование по предприятиям.Например, сотрудники газовой службы Мелитополя все с радостью приняли участие в голосовании, как один просили, чтобы была возможность проголосовать на рабочем месте. Избирательная комиссия пошла им на встречу и этот процесс запустила.— Не вся территория Запорожской области пока освобождена. Как быть с оставшейся частью территории области? — Все очень просто — освобождать. И тоже там проводить референдум. Запорожцы очень хотят проголосовать, у меня просто тысячи сообщений. И те, кто на освобожденной территории голосуют… и в Мелитополе, и в Москве, и в Севастополе, и в ДНР, ЛНР, Херсонской области. Там, где у нас открыты избирательные участки.Чтобы вы понимали, у нас сейчас открыты 394 участка на территории области. А за ее территорией мы изначально открыли 85 участков, а потом поняли, что этого мало и увеличили количество до 102 участков. Люди звонят, пишут, обращаются из Запорожья, Вольнянска, Гуляйполя, Орехово. То есть из тех населенных пунктов, которые находятся формально под контролем режима Зеленского, но реально оккупированы англосаксами – мы это понимаем.Люди переживают, чтобы их голос был услышан, лишать их этого права мы не будем, не в праве это делать. Поэтому мы проводим референдум на 75 процентах Запорожской области, а после освобождения остальной области проведем и там – как второй этап, по сути.— После присоединения к России, а сомнений в положительном исходе фактически нет, как дальше будут дальше развиваться события, уменьшится ли рвение и активность с украинской стороны? Россия будет вправе задействовать более значительные силы.— Совершенно верно. Если мы говорим по поводу давления и действий боевиков Зеленского, они смелые ровно до того момента, пока не выхватят по полной. Когда прилетает намного сильнее, начинаются крики "а нас за що?". Классическое украинское выражение из анекдота.Сейчас, насколько мне известно, Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, Генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Потому что в этой стратегии и десант через Днепр, и понтонные переправы, и прочие вещи, которые закончатся, естественно, смертями уже не сотен, а тысяч боевиков Зеленского, которых отправят на верную смерть. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти.Главное — другое: жители временно оккупированной части Запорожской области поймут, что у нас прошел референдум и мы уже Россия. Появляется определенность, нет и не будет никакой серой зоны, типа Запорожской народной республики. Это сильно мотивирует людей, когда они понимают, что можно будет жить по правилам, по закону, по-человечески, по совести. Понимая, что сюда возвращается Россия, они немножко изменят свое поведение.Я вам приведу пример, большое видно в малом. Сейчас на временно оккупированной территории, подконтрольной пока еще Зеленскому, начали в срочном порядке судилище надо мной.Причем, я узнал это от судей, которые начали связываться со мной. Это земляки из Запорожья, и предупреждать, что в отношении меня дана команда провести показательное судилище и приговорить меня.Причем приговор уже известен и спущен из офиса Зеленского. Мне должны дать пожизненное заключение заочно. И они говорят, я вот взял самоотвод, я в грязном мероприятии принимать участие не буду. Я благодарен им, не сомневаюсь, что они это заявляли от чистого сердца. Но судьи на Украине очень тонко чувствуют изменение происходящего в обществе и вообще в политической составляющей.Точно так же было при Порошенко. Он был при полной власти, еще не было даже первого тура выборов, но все понимали, что он проиграет выборы, вот тогда судьи включили аккуратно режим саботажа и не выполняли команды Порошенко в отношении Зеленского и прочих его оппонентов.И затем присягнули Зеленскому. Судьи раньше чувствуют изменения, которые произойдут в ближайшем будущем в обществе. Это вызывает у меня сдержанный оптимизм, потому что полностью все чувствовать и знать, что происходит на подконтрольных Зеленскому территориях мы не можем, не находясь там. Но подобное поведение лишний раз подтверждает, что именно так все и происходит.Все понимают, что Запорожье и остальные территории будут освобождены от оккупации и воссоединяться с большой Россией, вернутся в большую семью общерусского единства. И это очень показательный момент, который очень важен.По поводу настроя, поведения и так далее. Есть много людей, которые формально находятся в той структуре власти, но они никого не убивали, не грабили и не насиловали, у них руки не в крови. Они понимают, что могут попасть под амнистию и выстроить нормальные отношения и даже помочь в деле освобождения родного Запорожского края.Чтобы этого не произошло, американцы прислали свои карательные структуры в виде легализованного ГБР – Государственного бюро расследований, которое кошмарит чиновников на местах в Запорожской области на уровне гауляйтера, на уровне исполняющих обязанности мэра и прочих персонажей, чтобы они четко прокачивали войну, не смотрели по сторонам и не думали ни о каком мире.Все у них сыпется, и победа будет за нами! Главное — этой победы добиться как можно меньшими потерями среди наших людей.

https://ukraina.ru/20220922/1038970159.html

https://ukraina.ru/20220923/1039010289.html

https://ukraina.ru/20220923/1038995428.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

украина, рогов, референдум, теракт, запорожская область, запорожье, интервью