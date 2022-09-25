https://ukraina.ru/20220925/1039044472.html
На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду - 25.09.2022 Украина.ру
На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что не все в Донецке могут получить питьевую воду, потому что есть и те, кто не прописан в городе
2022-09-25T06:15
2022-09-25T06:15
2022-09-25T06:15
украина
новости
донецк
вода
журналист
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Обстрелы не отменяют человеческих потребностей в воде и еде, отмечает Гомольский. Жители вынуждены получать питьевую воду по паспортам, в соответствии с пропиской. Средств на покупку бутилированной воды хватает не у всех: бизнес замер, доходы дончан - с ног не сшибают. Поэтому далеко не все могут позволить себе покупать питьевую воду. Кто-то сталкивается с серьезными проблемами. По словам блогера, сейчас вопрос получения воды планомерно решается.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220823/1037977095.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, донецк, вода, журналист
Украина, Новости, Донецк, вода, журналист
На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что не все в Донецке могут получить питьевую воду, потому что есть и те, кто не прописан в городе