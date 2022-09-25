На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду - 25.09.2022 Украина.ру
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На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду - 25.09.2022 Украина.ру
На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что не все в Донецке могут получить питьевую воду, потому что есть и те, кто не прописан в городе
2022-09-25T06:15
2022-09-25T06:15
украина
новости
донецк
вода
журналист
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Обстрелы не отменяют человеческих потребностей в воде и еде, отмечает Гомольский. Жители вынуждены получать питьевую воду по паспортам, в соответствии с пропиской. Средств на покупку бутилированной воды хватает не у всех: бизнес замер, доходы дончан - с ног не сшибают. Поэтому далеко не все могут позволить себе покупать питьевую воду. Кто-то сталкивается с серьезными проблемами. По словам блогера, сейчас вопрос получения воды планомерно решается.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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украина, новости, донецк, вода, журналист
Украина, Новости, Донецк, вода, журналист

На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду

06:15 25.09.2022
 
© Марина Полякова, Украина.рувода, бутылка
вода, бутылка
© Марина Полякова, Украина.ру
Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что не все в Донецке могут получить питьевую воду, потому что есть и те, кто не прописан в городе
Обстрелы не отменяют человеческих потребностей в воде и еде, отмечает Гомольский. Жители вынуждены получать питьевую воду по паспортам, в соответствии с пропиской. Средств на покупку бутилированной воды хватает не у всех: бизнес замер, доходы дончан - с ног не сшибают.
Поэтому далеко не все могут позволить себе покупать питьевую воду. Кто-то сталкивается с серьезными проблемами.
Соседи мои приехали из России ухаживать за бабушкой, и они не прописаны, им вода, по идее, не положена, они здесь не зарегистрированы. Как быть? Ну вот я даю им свой паспорт, по моему паспорту люди получают воду.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
По словам блогера, сейчас вопрос получения воды планомерно решается.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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