https://ukraina.ru/20220925/1039044472.html

На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду

На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду - 25.09.2022 Украина.ру

На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что не все в Донецке могут получить питьевую воду, потому что есть и те, кто не прописан в городе

2022-09-25T06:15

2022-09-25T06:15

2022-09-25T06:15

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журналист

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Обстрелы не отменяют человеческих потребностей в воде и еде, отмечает Гомольский. Жители вынуждены получать питьевую воду по паспортам, в соответствии с пропиской. Средств на покупку бутилированной воды хватает не у всех: бизнес замер, доходы дончан - с ног не сшибают. Поэтому далеко не все могут позволить себе покупать питьевую воду. Кто-то сталкивается с серьезными проблемами. По словам блогера, сейчас вопрос получения воды планомерно решается.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220823/1037977095.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, донецк, вода, журналист