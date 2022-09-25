"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации - 25.09.2022 Украина.ру
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"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации
"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации - 25.09.2022 Украина.ру
"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что те, кто эвакуировался в феврале-марте из зоны боевых действий в Донбассе, вернулись, потому что людям хочется быть дома
2022-09-25T04:45
2022-09-25T04:45
новости
украина
эвакуация
донецк
журналист
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С эвакуацией есть такой момент – люди возвращаются назад, отмечает блогер. Всё потому, что за восемь с половиной лет они устали бегать и прятаться. Многие руководствуются идеей - "лучше умереть дома или здесь встречу победу", считает журналист.На той стороне, отмечает он, тоже очень много тех, кто остается, несмотря на опасность. По словам Гомольского, невозможно объяснить людям, что оставаться на линии соприкосновения - смертельно опасно.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220831/1038269438.html
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новости, украина, эвакуация, донецк, журналист
Новости, Украина, эвакуация, Донецк, журналист

"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации

04:45 25.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что те, кто эвакуировался в феврале-марте из зоны боевых действий в Донбассе, вернулись, потому что людям хочется быть дома
С эвакуацией есть такой момент – люди возвращаются назад, отмечает блогер. Всё потому, что за восемь с половиной лет они устали бегать и прятаться. Многие руководствуются идеей - "лучше умереть дома или здесь встречу победу", считает журналист.
На той стороне, отмечает он, тоже очень много тех, кто остается, несмотря на опасность.
Когда общаюсь со знакомыми, говорю – ребята, вам нужно выезжать. Славянск, Краматорск, Артемовск, вам нужно выезжать, вас используют как живой щит, как было в Мариуполе, в Волновахе, мы все это знаем. Говорят – нет, либо умру, либо наших здесь встречу.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
По словам Гомольского, невозможно объяснить людям, что оставаться на линии соприкосновения - смертельно опасно.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:15
Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих местУкраинские войска будут бить по любым целям, которые связаны с новой российской властью, поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
 
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