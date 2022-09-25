"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что те, кто эвакуировался в феврале-марте из зоны боевых действий в Донбассе, вернулись, потому что людям хочется быть дома
С эвакуацией есть такой момент – люди возвращаются назад, отмечает блогер. Всё потому, что за восемь с половиной лет они устали бегать и прятаться. Многие руководствуются идеей - "лучше умереть дома или здесь встречу победу", считает журналист.
На той стороне, отмечает он, тоже очень много тех, кто остается, несмотря на опасность.
Когда общаюсь со знакомыми, говорю – ребята, вам нужно выезжать. Славянск, Краматорск, Артемовск, вам нужно выезжать, вас используют как живой щит, как было в Мариуполе, в Волновахе, мы все это знаем. Говорят – нет, либо умру, либо наших здесь встречу.
По словам Гомольского, невозможно объяснить людям, что оставаться на линии соприкосновения - смертельно опасно.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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