https://ukraina.ru/20220925/1039039357.html

"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации

"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации - 25.09.2022 Украина.ру

"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что те, кто эвакуировался в феврале-марте из зоны боевых действий в Донбассе, вернулись, потому что людям хочется быть дома

2022-09-25T04:45

2022-09-25T04:45

2022-09-25T04:45

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украина

эвакуация

донецк

журналист

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С эвакуацией есть такой момент – люди возвращаются назад, отмечает блогер. Всё потому, что за восемь с половиной лет они устали бегать и прятаться. Многие руководствуются идеей - "лучше умереть дома или здесь встречу победу", считает журналист.На той стороне, отмечает он, тоже очень много тех, кто остается, несмотря на опасность. По словам Гомольского, невозможно объяснить людям, что оставаться на линии соприкосновения - смертельно опасно.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220831/1038269438.html

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новости, украина, эвакуация, донецк, журналист