Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России” - 24.09.2022 Украина.ру
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Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России”
Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России” - 24.09.2022 Украина.ру
Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России”
МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 сентября на сайте внешнеполитического ведомства
2022-09-24T09:38
2022-09-24T09:38
иран
мид украины
посол
беспилотники
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В тексте сообщения утверждается, что поставки Ираном вооружений России, противоречят объявленной исламской республикой политике нейтралитета в вворужённом конфликте на Украине.Ранее в американских СМИ появились утверждения о поставках иранских беспилотников в Россию. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением.
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иран, мид украины, посол, беспилотники
Иран, МИД Украины, посол, беспилотники

Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России”

09:38 24.09.2022
 
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МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 сентября на сайте внешнеполитического ведомства
В тексте сообщения утверждается, что поставки Ираном вооружений России, противоречят объявленной исламской республикой политике нейтралитета в вворужённом конфликте на Украине.

В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве

МИД Украины
Ранее в американских СМИ появились утверждения о поставках иранских беспилотников в Россию. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 06:07
"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВОИранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
 
ИранМИД Украиныпосолбеспилотники
 
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