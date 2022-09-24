Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России”
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МИД Украины сообщил о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых утверждений о поставках вооружений России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 сентября на сайте внешнеполитического ведомства
В тексте сообщения утверждается, что поставки Ираном вооружений России, противоречят объявленной исламской республикой политике нейтралитета в вворужённом конфликте на Украине.
В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве
Ранее в американских СМИ появились утверждения о поставках иранских беспилотников в Россию. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер тоже выступила с таким утверждением.
21 сентября, 06:07"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВОИранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин