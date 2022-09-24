Киевский режим лишает аккредитации посла Ирана из-за “поддержки России”

"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВО Иранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин