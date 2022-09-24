https://ukraina.ru/20220924/1039019108.html

"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ

"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру

"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ

На харьковском и на херсонском направлениях ВСУ сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-09-24T05:15

2022-09-24T05:15

2022-09-24T05:15

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По его словам, во время проведения референдумов возможно наступление ВСУ.Он предположил, что на каждом из направлений будет примерно по три бригады с украинской стороны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039003352.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, наступление