https://ukraina.ru/20220924/1039019108.html
"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ
"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру
"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ
На харьковском и на херсонском направлениях ВСУ сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T05:15
2022-09-24T05:15
2022-09-24T05:15
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наступление
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По его словам, во время проведения референдумов возможно наступление ВСУ.Он предположил, что на каждом из направлений будет примерно по три бригады с украинской стороны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039003352.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, наступление
Новости, Украина, Россия, наступление
"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ
На харьковском и на херсонском направлениях ВСУ сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру