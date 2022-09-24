"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру
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"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ
"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру
"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ
На харьковском и на херсонском направлениях ВСУ сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T05:15
2022-09-24T05:15
новости
украина
россия
наступление
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По его словам, во время проведения референдумов возможно наступление ВСУ.Он предположил, что на каждом из направлений будет примерно по три бригады с украинской стороны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039003352.html
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новости, украина, россия, наступление
Новости, Украина, Россия, наступление

"Профессиональных резервов у них нет": эксперт о том, на каких направлениях будут сейчас наступать ВСУ

05:15 24.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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На харьковском и на херсонском направлениях ВСУ сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
По его словам, во время проведения референдумов возможно наступление ВСУ.
Как минимум на двух направлениях украинцы сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление. На харьковском и на херсонском направлениях. Я не думаю, что те резервы, которые туда сдвигаются, их хватит для третьего и четвертого направления. Но на два – наверное, хватит. Больше профессиональных резервов у Украины нет.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Он предположил, что на каждом из направлений будет примерно по три бригады с украинской стороны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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