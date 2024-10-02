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Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО

Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО - 02.10.2024 Украина.ру

Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО

Александр Пермяков, получивший пожизненное заключение за покушение на писателя Захара Прилепина, сможет просить об условно-досрочном освобождении (УДО) только спустя 25 лет пребывания в колонии. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Андрей Гривцов

2024-10-02T09:56

2024-10-02T09:56

2024-10-02T09:57

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В понедельник, 30 сентября, Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы.Пермякова обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в их числе были:Ранее, на одном из судебных заседаний, Пермяков признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей).Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий Александр Шубин погиб.Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал покушение на Прилепина "мощно спланированной спецоперацией украинских спецслужб".Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.Также следствию удалось найти взаимосвязь между покушением на писателя и убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Выяснилось, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.Еще по теме: СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина.* Внесены в реестр экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240919/1057562026.html

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новости, россия, украина, захар прилепин, нижегородская область, сбу, ск рф, покушение, суд