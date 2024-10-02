Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО - 02.10.2024 Украина.ру
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Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО
Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО - 02.10.2024 Украина.ру
Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО
Александр Пермяков, получивший пожизненное заключение за покушение на писателя Захара Прилепина, сможет просить об условно-досрочном освобождении (УДО) только спустя 25 лет пребывания в колонии. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Андрей Гривцов
2024-10-02T09:56
2024-10-02T09:57
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покушение
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В понедельник, 30 сентября, Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы.Пермякова обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в их числе были:Ранее, на одном из судебных заседаний, Пермяков признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей).Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий Александр Шубин погиб.Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал покушение на Прилепина "мощно спланированной спецоперацией украинских спецслужб".Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.Также следствию удалось найти взаимосвязь между покушением на писателя и убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Выяснилось, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.Еще по теме: СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина.* Внесены в реестр экстремистов и террористов.
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новости, россия, украина, захар прилепин, нижегородская область, сбу, ск рф, покушение, суд
Новости, Россия, Украина, Захар Прилепин, Нижегородская область, СБУ, СК РФ, покушение, Суд

Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО

09:56 02.10.2024 (обновлено: 09:57 02.10.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя З. Прилепина
Оглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя З. Прилепина - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Александр Пермяков, получивший пожизненное заключение за покушение на писателя Захара Прилепина, сможет просить об условно-досрочном освобождении (УДО) только спустя 25 лет пребывания в колонии. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Андрей Гривцов

"Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы", - сказал Гривцов, уточнив, что при этом осужденный не должен нарушать порядок отбывания наказания в течение последних трех лет.

В понедельник, 30 сентября, Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы.
Пермякова обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в их числе были:
  • "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности,
  • "Незаконный сбыт оружия",
  • "Подделка и сбыт документов с целью сокрытия другого преступления",—
  • "Оборот взрывчатки в составе группы лиц",
  • "Изготовление взрывчатки".
Ранее, на одном из судебных заседаний, Пермяков признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей).
19 сентября, 16:45
Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей). Такое заявление подсудимый сделал 19 сентября на заседании 2-го Западного окружного военного суда
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий Александр Шубин погиб.
Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал покушение на Прилепина "мощно спланированной спецоперацией украинских спецслужб".
Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.
Также следствию удалось найти взаимосвязь между покушением на писателя и убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Выяснилось, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.
Еще по теме: СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина.
* Внесены в реестр экстремистов и террористов.
 
НовостиРоссияУкраинаЗахар ПрилепинНижегородская областьСБУСК РФпокушениеСуд
 
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