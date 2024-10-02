https://ukraina.ru/20241002/1057833761.html

"Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО

"Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО - 02.10.2024 Украина.ру

"Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО

Генсек НАТО мало что решает и по сути является "секретаршей" альянса, ведь по факту управляет этой организацией Вашингтон. Такое заявление 2 октября в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вступление в должность нового генсекретаря НАТО Марка Рютте

2024-10-02T11:12

2024-10-02T11:12

2024-10-02T11:16

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет добавил, что новый генсек НАТО Рютте продолжит русофобский курс политики альянса."Новый генсек НАТО болен хронической болезнью, так же как и его предшественник, которая называется русофобия и безумное стремление разрушить мир, разжигая конфликты в различных точках планеты. К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности", - сказал Шеремет.Марк Рютте стал генсеком НАТО во вторник, 1 октября. Ранее он возглавлял правительство Нидерландов: с 2010 года четыре срока подряд. До этого он работал заместителем министра труда и социальной защиты, еще раньше - занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке.В 2006-м Рютте был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.В 2014 году Рютте поддержал введение антироссийских санкций, а позже настаивал на их ужесточении. В 2022-м он призвал ввести личные санкции против российских политиков, а на недавней швейцарской конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах.В своей первой речи на посту генсека альянса Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что НАТО при Рютте продолжит работать в том же русле, в котором работала. Также Песков добавил, что Рютте хорошо известен Москве: раньше у Кремля были надежды на добрые отношения, но Нидерланды во главе с Рютте заняли непримиримую позицию по отношению к России.Об уходящем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге и его последнем рабочем дне в этом статусе читайте в материале В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ.

https://ukraina.ru/20241001/1057807434.html

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