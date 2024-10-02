"Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
11:12 02.10.2024 (обновлено: 11:16 02.10.2024)
Генсек НАТО мало что решает и по сути является "секретаршей" альянса, ведь по факту управляет этой организацией Вашингтон. Такое заявление 2 октября в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вступление в должность нового генсекретаря НАТО Марка Рютте
"Генсеки выбираются из стран-членов альянса, но все ключевые замы - это замы, представляющие США и иногда Британию. Придумали должность как бы "генеральный секретарь" НАТО, на самом деле который является не генеральным секретарем, а по большому счету, в плохом смысле слова "секретаршей"… Есть такой мем, когда люди хотят намеренно обидеть или от невежества употребляют, это к этой функции сведено", - сказала Захарова.
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет добавил, что новый генсек НАТО Рютте продолжит русофобский курс политики альянса.
"Новый генсек НАТО болен хронической болезнью, так же как и его предшественник, которая называется русофобия и безумное стремление разрушить мир, разжигая конфликты в различных точках планеты. К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности", - сказал Шеремет.
Марк Рютте стал генсеком НАТО во вторник, 1 октября. Ранее он возглавлял правительство Нидерландов: с 2010 года четыре срока подряд. До этого он работал заместителем министра труда и социальной защиты, еще раньше - занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке.
В 2006-м Рютте был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.
В 2014 году Рютте поддержал введение антироссийских санкций, а позже настаивал на их ужесточении. В 2022-м он призвал ввести личные санкции против российских политиков, а на недавней швейцарской конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах.
В своей первой речи на посту генсека альянса Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что НАТО при Рютте продолжит работать в том же русле, в котором работала. Также Песков добавил, что Рютте хорошо известен Москве: раньше у Кремля были надежды на добрые отношения, но Нидерланды во главе с Рютте заняли непримиримую позицию по отношению к России.
Об уходящем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге и его последнем рабочем дне в этом статусе читайте в материале В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ.