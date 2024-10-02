"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов" - 02.10.2024 Украина.ру
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"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"
"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов" - 02.10.2024 Украина.ру
"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"
Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
2024-10-02T11:28
2024-10-02T11:28
новости
угледар
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
генштаб
всу
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По последним данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, российские военные взяли под контроль значительно больше половины территории Угледара, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам города, где продолжается зачистка улиц.Рогов уточнил, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.Тем временем Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках. Последний раз этот город появлялся в комментарии украинского командования 1 октября. Да и тогда Генштаб противника ограничился лишь кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.
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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, генштаб, всу
Новости, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВСУ

"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"

11:28 02.10.2024
 
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
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Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
"С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - процитировало издание слова украинского военнослужащего.
Вчера, 10:34
Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"Владимир Зеленский разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из донецкого Угледара. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил украинский телеграм-канал "Резидент.ua" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины
По последним данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, российские военные взяли под контроль значительно больше половины территории Угледара, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам города, где продолжается зачистка улиц.
Рогов уточнил, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.
Тем временем Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках. Последний раз этот город появлялся в комментарии украинского командования 1 октября. Да и тогда Генштаб противника ограничился лишь кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Александра Чаленко Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ.
 
НовостиУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныГенштабВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
11:31Украинские военные признают фактическую потерю Красноармейска - Washington Post
11:28"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"
11:12"Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
10:22Генштаб ВСУ исключил из своих сводок: Рогов рассказал о ситуации в Угледаре
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