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Хотят припугнуть жителей Москвы и Петербурга. Помпео проговорился, зачем Киеву нужны удары вглубь РФ

Хотят припугнуть жителей Москвы и Петербурга. Помпео проговорился, зачем Киеву нужны удары вглубь РФ - 02.10.2024 Украина.ру

Хотят припугнуть жителей Москвы и Петербурга. Помпео проговорился, зачем Киеву нужны удары вглубь РФ

Экс-глава ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским политиком, заявил, что Киев должен получить разрешение на удары далеко вглубь России, чтобы россияне в Москве и Санкт-Петербурге не чувствовали себя в безопасности

2024-10-02T10:19

2024-10-02T10:19

2024-10-02T10:19

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"Если Европа и Соединенные Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами", - заявил бывший глава госдепартамента.В разговоре с этими же пранкерами, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко*, Помпео признался, что многие американцы, не только политики-республиканцы, не считают реалистичной цель Киева восстановить контроль над всеми утраченными территориями, во всяком случае, в обозримой перспективе.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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новости, россия, москва, майк помпео, санкт-петербург, петр порошенко, цру