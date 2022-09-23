Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты - 23.09.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты
Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты - 23.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты
Для того, чтобы заинтересовать Китай и другие страны вопросом об американских биолабораториях на Украине, необходимо обнародовать больше конкретной информации о них. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-23T13:52
2022-09-23T13:52
новости
малек дудаков
биолаборатории
сша
шос
санкции
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Он отметил необходимость большого и непредвзятого международного расследования, в частности, под эгидой ШОС, по биолабораториям США в различных странах, в частности, в СНГ.Он добавил, что таким наказанием могли бы стать санкции стран ШОС против участвовавших в незаконных экспериментах (если это обнаружится) компаний, в частности, фармацевтических. Потеря таких больших рынков, как индийского или китайского, была бы очень чувствительна для них, указал американист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html
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новости, малек дудаков, биолаборатории, сша, шос, санкции
Новости, Малек Дудаков, биолаборатории, США, ШОС, санкции

Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты

13:52 23.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Для того, чтобы заинтересовать Китай и другие страны вопросом об американских биолабораториях на Украине, необходимо обнародовать больше конкретной информации о них. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
Он отметил необходимость большого и непредвзятого международного расследования, в частности, под эгидой ШОС, по биолабораториям США в различных странах, в частности, в СНГ.

Вполне возможно, что эти биологические лаборатории массово занимаются чем-то в рамках закона – уничтожением старых штаммов или действительно какими-то тестами, но в рамках закона о новых препаратах, и т. д. Если же там эти мощности задействуют для создания биологического оружия, то это нарушение всех международных конвенций и требует наказания

Он добавил, что таким наказанием могли бы стать санкции стран ШОС против участвовавших в незаконных экспериментах (если это обнаружится) компаний, в частности, фармацевтических. Потеря таких больших рынков, как индийского или китайского, была бы очень чувствительна для них, указал американист.
Встреча глав МИД РФ И Сирии С. Лаврова и Ф. Микдада
18 июля, 07:55
Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на УкраинеСША утверждают, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако "находки" на освобожденных территориях говорят об обратном, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиМалек ДудаковбиолабораторииСШАШОСсанкции
 
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