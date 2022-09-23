Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Для того, чтобы заинтересовать Китай и другие страны вопросом об американских биолабораториях на Украине, необходимо обнародовать больше конкретной информации о них. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
Он отметил необходимость большого и непредвзятого международного расследования, в частности, под эгидой ШОС, по биолабораториям США в различных странах, в частности, в СНГ.
Вполне возможно, что эти биологические лаборатории массово занимаются чем-то в рамках закона – уничтожением старых штаммов или действительно какими-то тестами, но в рамках закона о новых препаратах, и т. д. Если же там эти мощности задействуют для создания биологического оружия, то это нарушение всех международных конвенций и требует наказания
Он добавил, что таким наказанием могли бы стать санкции стран ШОС против участвовавших в незаконных экспериментах (если это обнаружится) компаний, в частности, фармацевтических. Потеря таких больших рынков, как индийского или китайского, была бы очень чувствительна для них, указал американист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.