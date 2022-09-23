https://ukraina.ru/20220923/1039025272.html

Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты

Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты - 23.09.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты

Для того, чтобы заинтересовать Китай и другие страны вопросом об американских биолабораториях на Украине, необходимо обнародовать больше конкретной информации о них. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:52

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малек дудаков

биолаборатории

сша

шос

санкции

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Он отметил необходимость большого и непредвзятого международного расследования, в частности, под эгидой ШОС, по биолабораториям США в различных странах, в частности, в СНГ.Он добавил, что таким наказанием могли бы стать санкции стран ШОС против участвовавших в незаконных экспериментах (если это обнаружится) компаний, в частности, фармацевтических. Потеря таких больших рынков, как индийского или китайского, была бы очень чувствительна для них, указал американист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, малек дудаков, биолаборатории, сша, шос, санкции