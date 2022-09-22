https://ukraina.ru/20220922/1038981861.html

Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки

Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки - 22.09.2022 Украина.ру

Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки

Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T15:28

2022-09-22T15:28

2022-09-22T15:28

интервью

малек дудаков

сша

украина

биолаборатории

кнр (китай)

индия

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Вероятность большого мирового конфликта растет, она связана с тем, что американцы понимают, что их позиции в мире ослабевают, но при этом они продолжают хвататься за свое утекающее величие, пытаются его сохранить, считает политолог-американист Малек Дудаков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Малек, вопрос о референдумах. Как изменится вектор политики России?– Как изменится вектор российской политики в этом контексте? Я думаю, в первую очередь это действительно большой шаг веред, то, что референдумы будут проведены - в узких рамках, но тем не менее. И мы увидим, более, чем вероятно, что подавляющее большинство жителей областей, где эти референдумы проведут, выскажутся за то, чтобы находиться в составе России.Соответственно, после их юридического оформления, вступления в состав России, эти территории начнут защищать как часть России. Думаю, что основной вектор связан с тем, что, конечно, украинцам в дальнейшем, когда они будут угрожать этим регионам, им придется переступить очень серьезную красную линию, а именно - вторгаться на территорию России, ответная реакция будет очень жесткой, как президент России сказал в недавнем обращении.– С какими сложностями можно будет столкнуться при проведении референдумов?– Я думаю, что главная сложность связана с тем, как организовать это все технически. Мы видим, что там будут, судя по всему, некоторые элементы электронного голосования - что правильно, потому что голосование на участках сейчас, как мы все отлично понимаем, просто может быть опасным, могут быть прилеты артиллерийские или ракетные со стороны украинского режима. Поэтому главные проблемы носят технический характер, организационный.Что же касается в целом процедуры, она будет проведена довольно быстро, и эти регионы, в случае положительно ответа на референдуме - что наверняка произойдет, но тем не менее, стоит такую оговорку делать - довольно быстро получат статус регионов России.– Во время референдумов - ожидать ли усиления провокаций со стороны ВСУ?– Думаю, что стоит ожидать, учитывая то, что наступление под Харьковом во многом считалось способом сорвать референдумы. Как минимум – их действительно пришлось перенести. Поэтому думаю, что – конечно, да, ВСУ будут пытаться усилить и артиллерийские удары, ракетные удары по регионам ДНР-ЛНР, Запорожской, Херсонской областям, и пытаться, если не сорвать все это, то усложнить работу, связанную с организацией референдумов.Ну и, конечно, киевский режим будет пытаться принести еще больше жертв гражданского населения этих регионов на свой алтарь борьбы с Россией. Это тоже очевидно.– Мы все понимаем, что США воюет руками Украины. Какова будет реакция США и ответ?– США уже объявили о том, что они не будут признавать итоги референдумов. Что, в принципе, логично. Они итоги Крымского референдума до сих пор не признают. Не думаю, что на дипломатическом уровне будут какие-то особые изменения.Что касается их военной стратегии на Украине, она не изменится. Американцы уже давно пошли по пути войны на истощение, они будут продолжать вести ее до того момента, пока не поймут то, что она их уже ни к чему не приведет. Пока что они до этого не дошли, поэтому будут продолжать накачивать Киев и деньгами, и вооружениями - в рамках тех соглашений, которые будут заключены и в рамках тех сумм, которые были выделены на все это. Поэтому я особых изменений именно из-за референдума не ожидаю.- О Тайваньском кризисе. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. Удастся ли Штатам действительно поджечь эту ситуацию?– Я сомневаюсь, что американцы в реальности хотели бы поджечь Тайвань, учитывая, что это приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, включая американскую экономику. И последствия в данном случае хуже, чем сам кризис. Другое дело, что своими действиями и заявлениями о защите Тайваня, поставкам на Тайвань оружия - они раскачивают лодку и вынуждают Китай поскорее предпринимать какие-то довольно резкие шаги для того, чтобы вернуть Тайвань в состав Китая политически.Произойдет ли это завтра? Наверное, нет. Сейчас мы слышим, что у Китая есть план к 2027 году вернуть Тайвань либо мирным путем, либо военным. До конца этого десятилетия Тайвань, вполне вероятно, перейдет уже окончательно под власть Китая, не только формально, но и фактически. Но когда именно это произойдет – никто предсказать не может.Пока мы видим то, что американцы пытаются задействовать так называемую стратегию дикобраза в отношении Тайваня, то есть - накачать его оружием так, чтобы Китай не стал проводить военную операцию. Но этим они, скорее, приближают неизбежно те самые военные операции.– США рекомендовали обсудить меры стимулирования Индии к сокращению связей с Россией. Какой путь изберет Индия?– Индия, как мы видим, избирает самый выгодный всегда путь – это путь неприсоединения, то есть, она проводит торговую политику, выгодную для себя, и с Россией. Более того, покупает с большим дисконтом российскую нефть, потом ее перепродает на Запад, то есть, зарабатывает двойную прибыль с этого. Конечно, Индия при этом не стремится разрывать свои отношения с Западом - а зачем, если можно так лавировать между Россией и Западом и зарабатывать и там, и там. Это вполне национально ориентированная политика, и более чем логичная для правительства Моди и Нью-Дели. Я думаю, что они будут продолжать проводить ее и в будущем.У Запада конечно есть рычаги давления на Индию. Мы помним, как весной Индии угрожали санкциями за торговлю с Россией. Но при этом Запад понимает, что он не может дойти слишком далеко в давлении. Потому, что Индия – это сейчас краеугольный камень всей антикитайской стратегии Запада. Индия является той страной, на которую Запад делает ставки в своем глобальном противостоянии с Поднебесной. Если на Индию будут слишком сильно давить, то она может демонстративно замириться с Китаем. В таком случае будет гораздо сложнее Западу противостоять Поднебесной.Здесь сложная игра, не думаю, что Запад будет пытаться слишком сильно давить на Индию, он понимает ограниченность и сложность своего положения. Поэтому будут попытки декларативно говорить о том, что - Индия, не торгуйте с Россией, если вы будете торговать, то торгуйте так, чтобы Россия получала по минимуму денег за свои энергоносители и т.д. То, что Запад сейчас и говорит. Но реальных санкций или других угроз Индии со стороны Запада, скорее всего, не последует.– Делегация США в Женеве призналась в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах. Почему такая резонансная новость не вызвала должного эффекта со стороны множества стран?– Думаю, что в целом вопросы к биологической программе США имеются у многих стран. И у России, и у Китая. Другое дело, что, во-первых, не так много информации сейчас об этом имеется. Необходимо проводить большое международное расследование, может быть, даже под эгидой ШОС - по поводу того, что происходит в биолабораториях США в странах СНГ, в других странах. Пока мы видим, что подвижек в этом направлении нет, и поэтому вопросов не возникает. Нужно больше конкретики и больше фактов, и меньше сентенций, меньше оценочных суждений.То есть, вполне возможно, что эти биологические лаборатории массово занимаются чем-то в рамках закона – уничтожением старых штаммов или действительно какими-то тестами, но в рамках закона о новых препаратах, и т.д. Если же там эти мощности задействуют для создания биологического оружия, то это нарушение всех международных конвенций и требует наказания. Опять же, для того, чтобы нам точно определить, что там происходит, нам необходимо провести большое непредвзятое международное расследование.– Последуют ли наказания?– Наказания могут быть не только в том, что посадим, заставим оказаться в тюрьме кого-то из тех, кто занимался этой программой, кто находится в США. Понятно, что американцы никого выдавать не будут. Речь может идти про санкции в отношении этих компаний, чтобы им запретили работать в большом количестве стран, которые входят в ШОС, например.В том же Китае, в той же Индии – это огромные рынки, если какая-то большая фарма, например, американская, европейская в этом задействована, то для них это может грозить потерей крупных рынков сбыта своих товаров. Поэтому здесь есть такие санкционные экономические риски, не только риски юридического преследования.– Вопрос о ситуации в Армении и визите Нэнси Пелоси в Армению. Как расценивать этот визит, является ли это некой спекуляцией на конфликте?– Я думаю, не стоит какие-то глубокие смыслы в этом искать. Конечно, американцы постепенно усиливают свое влияние в регионе Южного Кавказа, это очевидно. Эта политика у них направлена и против России, с выдавливанием наших интересов, и против Турции во многом. Последние шаги администрации Байдена носят откровенно антитурецкий характер - например, признание геноцида армян. Байден первый президент США, который признал геноцид армян.Во время поездки Нэнси Пелоси мы видели, как она расплакалась около памятника жертвам геноцида. Очевидно, что это в пику не Азербайджану с его вооруженными военными действиями, а в пику Турции. Отношения с Турции сейчас у Байдена довольно сложные, поэтому это все в этом контексте тоже нужно рассматривать.Кроме этого, стоит понимать, что для Нэнси Пелоси это последние месяцы на посту спикера Палаты представителей, и она пытается напоследок как-то войти в историю. Не только тем, что она приведет свою партию к проигрышу на выборах, что вероятно - а выборы в Америке через полтора месяца состоятся… Но тем, что, например, она такая была защитница "демократии", на Украину ездила, на Тайвань, теперь - в Армению.Поэтому здесь личные амбиции Нэнси Пелоси тоже имеют большое значение, не только какие-то глубинные конспирологические теории о том, что это какой-то глобальный план против Ирана, против России и т.д. Все-таки, нет. Все-таки, личные амбиции Пелоси в данном случае играют тоже большое значение.- Чувствуют ли Соединенные Штаты, что идет потеря их гегемонии?– То, что американское влияние постепенно в мире сокращается – это очевидный факт, и Вашингтон с этим не спорит. Более того, Госдепартамент новую стратегию глобального доминирования представляет, там речь идет о том, что мы (США – Ред.), например, больше не проводим операции по смене режимов, стараемся их не проводить, что мы больше не занимаемся экспортом демократии, наоборот - усилением демократии они теперь это называют.Очевидно, что им приходится менять свою стратегию из-за того, что - да, они уже не единоличный мировой гегемон. Но это не означает то, что американцы с легкостью сдадут все свои позиции и скажут, что - мы теперь многополярный мир, будем все сообща решать насущные проблемы. Так не будет, конечно же. Американцы будут, безусловно, пытаться свои позиции удержать, пока есть возможность.Это всегда грозит чем-то серьезным и неприятным, потому что почти каждый период ухода одной мировой державы и прихода другой - приводил к какому-то большому конфликту. Это могла быть война за австрийское наследство, как в свое время, или Первая мировая, Вторая мировая войны. Сейчас, вполне возможно, тоже может быть, какой-то большой конфликт, кроме украинского, понятно. Это столкновение России и НАТО, или столкновение США и Китая вокруг Тайваня.Вероятность этого растет, и она связана именно с тем, что американцы понимают, что их позиции уже ослабевают, но при этом они продолжают хвататься за свое утекающее величие, пытаются его сохранить. Это не значит, что американцы уйдут с мировой арены завтра, этот процесс может тянуться десятилетиями. Но постепенно мир будет становиться более многополярным.

https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html

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https://ukraina.ru/20220922/1038973314.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, малек дудаков, сша, украина, биолаборатории, кнр (китай), индия