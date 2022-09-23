https://ukraina.ru/20220923/1039025069.html

Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео

Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео - 23.09.2022 Украина.ру

Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео

Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Луганской народной республике, побывал на месте работы артиллерии второй бригады ЛНР и... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T13:30

2022-09-23T13:30

2022-09-23T13:30

лнр

референдум

видео

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Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Луганской народной республике, побывал на месте работы артиллерии второй бригады ЛНР и пообщался с бойцами. Что необходимо солдатам в первую очередь и какие сюрпризы они готовят для ВСУ по случаю референдума о вхождении в состав России? Подробности - в видеоматериале.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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лнр, референдум, видео, видео