Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео - 23.09.2022 Украина.ру
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Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео
Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео - 23.09.2022 Украина.ру
Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Луганской народной республике, побывал на месте работы артиллерии второй бригады ЛНР и... Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T13:30
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лнр
референдум
видео
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Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Луганской народной республике, побывал на месте работы артиллерии второй бригады ЛНР и пообщался с бойцами. Что необходимо солдатам в первую очередь и какие сюрпризы они готовят для ВСУ по случаю референдума о вхождении в состав России? Подробности - в видеоматериале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лнр, референдум, видео, видео
ЛНР, референдум, Видео

Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео

13:30 23.09.2022
 
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Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Луганской народной республике, побывал на месте работы артиллерии второй бригады ЛНР и пообщался с бойцами. Что необходимо солдатам в первую очередь и какие сюрпризы они готовят для ВСУ по случаю референдума о вхождении в состав России?
Подробности - в видеоматериале.
 
ЛНРреферендумВидео
 
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