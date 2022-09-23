https://ukraina.ru/20220923/1039025069.html
Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео
Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео - 23.09.2022 Украина.ру
Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Луганской народной республике, побывал на месте работы артиллерии второй бригады ЛНР и... Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T13:30
2022-09-23T13:30
2022-09-23T13:30
лнр
референдум
видео
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Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Луганской народной республике, побывал на месте работы артиллерии второй бригады ЛНР и пообщался с бойцами. Что необходимо солдатам в первую очередь и какие сюрпризы они готовят для ВСУ по случаю референдума о вхождении в состав России? Подробности - в видеоматериале.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лнр, референдум, видео, видео