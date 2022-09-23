Депутат Госдумы Сокол объяснил, почему попросился на фронт

"Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации", - объяснил Сокол.