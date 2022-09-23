Депутат Госдумы Сокол объяснил, почему попросился на фронт
© скриншот, пресс-служба "Единой России"Депутат Госдумы России Сергей Сокол
© скриншот, пресс-служба "Единой России"
Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол объяснил, почему в первый день частичной мобилизации написал заявление о мобилизации. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"
Когда Родина в опасности, у мужчины не может быть другого решения, кроме как защищать страну и близких. Так парламентарий объяснил свое решение добровольно вступить в ряды Вооруженных сил России.
"Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации", - объяснил Сокол.
Сокол ждет решения минобороны по распределению в соответствии с компетенциями и военно-учетной специальностью.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил о четырех депутатах Госдумы, которые решили добровольно пойти на службу в российскую армию по мобилизации.
09:47Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронтДепутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале