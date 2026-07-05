https://ukraina.ru/20260705/vsu-pytalis-ubit-glavu-okruga-v-belgorodskoy-oblasti-novosti-svo-1081053649.html
ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру
ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
Украинский дрон атаковал служебную машину главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Чиновник получил осколочное ранение бедра и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-05T11:51
2026-07-05T11:51
2026-07-05T11:51
сво
спецоперация
россия
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 ВС РФ уничтожили "Геранью-2" газораспределительную станцию в Газопроводном Черниговской области, сообщили в МО;🟥 Киев считал Константиновку цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Он уточнил, что в боях за Константиновку за последнюю неделю ключевую роль сыграла российская авиация;🟥 Армия России продолжает наносить удары по целям ВСУ в Одессе;🟥 Подразделения 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ выведены с купянского направления в Сумы для восстановления боеспособности. Об этом сообщили в российских силовых структурах;🟥 ВС РФ ударили "Геранями" по подстанции 110 кВ в Дьяковке Сумской области, обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщили в МО;🟥 Авиаудар ВС РФ уничтожил 40 солдат ВСУ в Любицком и окрестностях в Запорожской области, сообщили в силовых структурах;🟥 После ударов ВС РФ в Павлограде Днепропетровской области поднимается дым🟥 В Харькове был прилёт по стоянке из 20 грузовых автомобилей, а также по автозаправке, сообщают местные власти.По данным телеграм-канала "Донбасский партизан", 4 и 5 июля российские войска нанесли удары по объектам обеспечивающей инфраструктуры в ряде регионов Украины. Подробнее в материале Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое сутокБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
Украинский дрон атаковал служебную машину главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Чиновник получил осколочное ранение бедра и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 ВС РФ уничтожили "Геранью-2" газораспределительную станцию в Газопроводном Черниговской области, сообщили в МО;
🟥 Киев считал Константиновку цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Он уточнил, что в боях за Константиновку за последнюю неделю ключевую роль сыграла российская авиация;
🟥 Армия России продолжает наносить удары по целям ВСУ в Одессе;
🟥 Подразделения 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ выведены с купянского направления в Сумы для восстановления боеспособности. Об этом сообщили в российских силовых структурах;
🟥 ВС РФ ударили "Геранями" по подстанции 110 кВ в Дьяковке Сумской области, обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщили в МО;
🟥 Авиаудар ВС РФ уничтожил 40 солдат ВСУ в Любицком и окрестностях в Запорожской области, сообщили в силовых структурах;
🟥 После ударов ВС РФ в Павлограде Днепропетровской области поднимается дым
🟥 В Харькове был прилёт по стоянке из 20 грузовых автомобилей, а также по автозаправке, сообщают местные власти.
По данным телеграм-канала "Донбасский партизан", 4 и 5 июля российские войска нанесли удары по объектам обеспечивающей инфраструктуры в ряде регионов Украины. Подробнее в материале Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
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