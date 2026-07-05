ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру
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ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру
ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
Украинский дрон атаковал служебную машину главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Чиновник получил осколочное ранение бедра и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-05T11:51
2026-07-05T11:51
сво
спецоперация
россия
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 ВС РФ уничтожили "Геранью-2" газораспределительную станцию в Газопроводном Черниговской области, сообщили в МО;🟥 Киев считал Константиновку цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Он уточнил, что в боях за Константиновку за последнюю неделю ключевую роль сыграла российская авиация;🟥 Армия России продолжает наносить удары по целям ВСУ в Одессе;🟥 Подразделения 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ выведены с купянского направления в Сумы для восстановления боеспособности. Об этом сообщили в российских силовых структурах;🟥 ВС РФ ударили "Геранями" по подстанции 110 кВ в Дьяковке Сумской области, обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщили в МО;🟥 Авиаудар ВС РФ уничтожил 40 солдат ВСУ в Любицком и окрестностях в Запорожской области, сообщили в силовых структурах;🟥 После ударов ВС РФ в Павлограде Днепропетровской области поднимается дым🟥 В Харькове был прилёт по стоянке из 20 грузовых автомобилей, а также по автозаправке, сообщают местные власти.По данным телеграм-канала "Донбасский партизан", 4 и 5 июля российские войска нанесли удары по объектам обеспечивающей инфраструктуры в ряде регионов Украины. Подробнее в материале Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое сутокБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО

11:51 05.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинский дрон атаковал служебную машину главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Чиновник получил осколочное ранение бедра и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 ВС РФ уничтожили "Геранью-2" газораспределительную станцию в Газопроводном Черниговской области, сообщили в МО;
🟥 Киев считал Константиновку цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Он уточнил, что в боях за Константиновку за последнюю неделю ключевую роль сыграла российская авиация;
🟥 Армия России продолжает наносить удары по целям ВСУ в Одессе;
🟥 Подразделения 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ выведены с купянского направления в Сумы для восстановления боеспособности. Об этом сообщили в российских силовых структурах;
🟥 ВС РФ ударили "Геранями" по подстанции 110 кВ в Дьяковке Сумской области, обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщили в МО;
🟥 Авиаудар ВС РФ уничтожил 40 солдат ВСУ в Любицком и окрестностях в Запорожской области, сообщили в силовых структурах;
🟥 После ударов ВС РФ в Павлограде Днепропетровской области поднимается дым
🟥 В Харькове был прилёт по стоянке из 20 грузовых автомобилей, а также по автозаправке, сообщают местные власти.
По данным телеграм-канала "Донбасский партизан", 4 и 5 июля российские войска нанесли удары по объектам обеспечивающей инфраструктуры в ряде регионов Украины. Подробнее в материале Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля
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