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Праздничный салют поджёг Бруклинский мост в Нью-Йорке

Праздничный салют поджёг Бруклинский мост в Нью-Йорке - 05.07.2026 Украина.ру

Праздничный салют поджёг Бруклинский мост в Нью-Йорке

Во время празднования Дня независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя. Об этом сообщает газета New York Post

2026-07-05T10:33

2026-07-05T10:33

2026-07-05T10:33

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Праздничные фейерверки в честь Дня независимости США едва не обернулись бедствием для одного из символов Нью-Йорка. Как сообщает New York Post, на Бруклинском мосту вспыхнуло пламя из-за салютов, запущенных прямо с его конструкции."Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту, когда с него запускали фейерверки в рамках праздничного шоу, приуроченного к 4 июля и проходившего над Ист-Ривер... Два других участка также, судя по всему, горели, когда пиротехнику запускали с этого пролета моста", — говорится в публикации.Издание отмечает, что все возгорания потухли в течение минуты. На текущий момент неизвестно, какой ущерб нанесён конструкции. На опубликованных кадрах видно, как вокруг моста взрываются салюты, после чего небольшой участок охватывает огонь.4 июля США отметили 250-летие со дня принятия Декларации независимости. Традиционно праздник сопровождается массовыми гуляниями и салютами по всей стране.Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости США. В послании российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости не только положило начало американской государственности, но и стало важной вехой мировой истории.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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